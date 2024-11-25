Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Dĩ An ...và 4 địa điểm khác, Thành phố Thủ Dầu Một

Người Bạn Vàng là công ty đối tác của PNJ - Chuỗi Mua Bán Đồ Hiệu (kim cương, đồng hồ cao cấp, túi xách hàng hiệu) và Cầm Đồ trong PNJ. Các bạn Giao Dịch Viên sẽ làm việc tại Cửa hàng trang sức PNJ Khu Vực Bình Dương, công việc chính của Giao Dịch Viên bao gồm:

Cửa hàng trang sức PNJ Khu Vực Bình Dương,

Phát triển khách hàng mới và doanh số mảng Cầm Đồ, Mua Bán đồ hiệu.

Các hoạt động THU MUA - BÁN ĐỒ HIỆU: kim cương, túi xách hàng hiệu, đồng hồ cao cấp...

Thực hiện giao dịch với với khách hàng tại Phòng Giao dịch chính và các Điểm Giao dịch lân cận.

Đi công tác theo phân công của công ty khi có phát sinh.

Nam/Nữ, sinh năm 2003 - 1994.

Có từ 1 năm kinh nghiệm các vị trí liên quan: tư vấn bán hàng, chăm sóc khách hàng,...

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở các chuỗi cửa hàng là một lợi thế.

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học (Chấp nhận sinh viên mới ra trường đang đợi bằng - từng làm việc tại các vị trí tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,.. ).

(Chấp nhận sinh viên mới ra trường đang đợi bằng - từng làm việc tại các vị trí tư vấn, bán hàng, chăm sóc khách hàng,.. ).

Sẵn sàng đi hỗ trợ công tác khi có phát sinh, sẵn sàng di chuyển.

Ngoại hình sáng, ưa nhìn, chiều cao cân nặng cân đối.

Sử dụng tin học văn phòng cơ bản.

Kỹ năng giao tiếp, tạo mối quan hệ và thuyết phục tốt.

Có tinh thần học hỏi, trung thực, chú trọng phục vụ khách hàng.

Thu nhập: 9- 20 triệu (lương cứng 8 triệu, thưởng % doanh số cầm đồ, hoa hồng mua bán đồ hiệu...)

9- 20 triệu (lương cứng 8 triệu, thưởng % doanh số cầm đồ, hoa hồng mua bán đồ hiệu...)

Thời gian đào tạo và thử việc: 02 tháng, full 100% lương cơ bản (Đào tạo 20 - 30 ngày tại Hội sở chính có hỗ trợ lương)

Được đào tạo huấn luyện về kim cương, vàng, túi xách hàng hiệu... và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...)

Đồng nghiệp: Trẻ, Thân thiện, Nhiệt tình, Năng động. Sếp gần gũi, tâm lý, hỗ trợ, đồng hành

Đào tạo 20 - 30 ngày tại Hội sở chính ở Vincom Cộng Hòa - Quận Tân Bình có hỗ trợ lương

Phúc lợi:

thưởng tháng 14 - 15 - 16

01 ngày/ tháng,

8/3, 20/10, 20/11, Lì xì đầu năm mới.

Team Building 3 ngày 2 đêm resort 4 sao, New Year Party 5 sao

Award Night hàng quý

(trung bình trong khoảng 6 tháng - 1 năm)

