Tuyển Sales Bất động sản/Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu

Mô Tả Công Việc Sales Bất động sản/Xây dựng Với Mức Lương 4 - 8 Triệu

Tìm kiếm và tiếp cận khách hàng tiềm năng quan tâm đến bất động sản.

Tư vấn và giới thiệu các sản phẩm bất động sản phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Thực hiện các cuộc gọi, gặp gỡ khách hàng để thuyết phục và chốt giao dịch.

Thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến giao dịch mua bán bất động sản.

Quản lý và cập nhật thông tin khách hàng, báo cáo kết quả công việc cho quản lý.

Tham gia các hoạt động marketing, quảng bá sản phẩm bất động sản.

Nghiên cứu thị trường bất động sản, nắm bắt xu hướng và thông tin giá cả.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, đối tác.

Với Mức Lương 4 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng thuyết phục cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình.

Có phương tiện đi lại.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về thị trường bất động sản.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mức lương hấp dẫn, cạnh tranh cùng với các khoản hoa hồng cao.

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp về bất động sản và kỹ năng bán hàng.

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Có cơ hội thăng tiến cao trong nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ dưỡng thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VFLINVEST

