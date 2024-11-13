Tuyển Chăm sóc khách hàng TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Mức lương
6 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 80 Nguyễn Du, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu
- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, giải quyết yêu cầu khiếu nại cho khách hàng tại quầy
- Tư vấn sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi và hướng dẫn cho khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, bán chéo sản phẩm theo chỉ tiêu được giao.
Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kỹ năng giao tiếp, tương tác với khách hàng tốt.
- Tự tin, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn.
- Nữ độ tuổi từ 18-30 tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.
Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc 6.000.000 VND (thử việc 2 tháng).
- Thu nhập từ 8.000.000 - 12.000.000 VND
- Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, thưởng Lễ thường xuyên và kịp thời cho nhân viên.
- Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu.
- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng hàng tuần.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
