Tuyển Chăm sóc khách hàng TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 80 Nguyễn Du, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

- Thực hiện các nghiệp vụ giao dịch, giải quyết yêu cầu khiếu nại cho khách hàng tại quầy

- Tư vấn sản phẩm dịch vụ, chương trình khuyến mãi và hướng dẫn cho khách hàng.

- Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm khách hàng mới, bán chéo sản phẩm theo chỉ tiêu được giao.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kỹ năng giao tiếp, tương tác với khách hàng tốt.

- Tự tin, nhanh nhẹn, ngoại hình ưa nhìn.

- Nữ độ tuổi từ 18-30 tốt nghiệp trung cấp trở lên, không yêu cầu kinh nghiệm.

Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc 6.000.000 VND (thử việc 2 tháng).

- Thu nhập từ 8.000.000 - 12.000.000 VND

- Chính sách phúc lợi tốt: Ốm đau, hiếu hỉ, sinh nhật, ma chay, thưởng Lễ thường xuyên và kịp thời cho nhân viên.

- Được cấp phát: bảng tên, đồng phục, logo, huy hiệu.

- Đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo kỹ năng hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin