Tuyển Ngân hàng Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 25 Triệu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng

Mức lương
8 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng:

- Đà Nẵng

- Khánh Hoà

- Đắk Lắk ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 8 - 25 Triệu

Trực tiếp thực hiện các hoạt động giao dịch, tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm dịch vụ đối với khách hàng tại quầy giao dịch của SeABank;
Đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng;
Tư vấn, bán hàng nhằm hoàn thành chỉ tiêu KPIs được giao;
Tham gia công tác đào tạo;
Báo cáo kết quả thực hiện công việc, các báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và quy định của SeABank;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban Lãnh đạo Ngân hàng và/hoặc theo các quy định khác của Ngân hàng.

Với Mức Lương 8 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Ngân hàng, Thương mại, Kinh tế, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh hoặc tương đương
Có kiến thức về kinh tế, thị trường; mô hình tổ chức, hoạt động kinh doanh bán lẻ của ngân hàng;
Có kiến thức về thị trường ngành, đối thủ cạnh tranh,... trên địa bàn;
Có kiến thức về đặc điểm, nhu cầu khách hàng; sản phẩm dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân;
Có kiến thức về các quy định - quy trình nghiệp vụ và các quy định của pháp luật liên quan đến công việc, đặc biệt là nghiệp vụ kế toán giao dịch
Có ngoại hình phù hợp với vị trí ứng tuyển;
Cẩn thận, chi tiết;
Khả năng chịu áp lực cao trong công việc;
Cam kết và tâm huyết, ý thức trách nhiệm và chủ động với công việc.

Tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn cùng gói phúc lợi toàn diện như Bảo hiểm sức khỏe, cơm trưa 40k/ngày, phụ cấp đi lại, điện thoại, tổng cộng khoảng 1.500.000VNĐ (thay đổi theo tùy thời kỳ)
Hệ thống các khóa đào tạo phát triển năng lực tương ứng từng vị trí công việc;
Lộ trình thăng tiến rõ ràng;
Trải nghiệm môi trường làm việc năng động cùng các hoạt động văn hóa tổ chức đặc sắc.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: BRG Tower, 198 Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

