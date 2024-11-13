Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Ngân hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Ngân hàng Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
24 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Định:

- Bình Định

- Đà Nẵng

- Đắk Lắk ...và 8 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) tìm kiếm 24 Chuyên viên Xử lý Nợ tại khu vực Tây Nguyên: Bình Định, Đà Nẵng, Đăk Lăk, Đăk Nông, Gia Lai, Huế, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị với mức lương, thưởng hấp dẫn và nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.
Mô tả công việc:
Lập và triển khai kế hoạch công việc cá nhân theo tuần/tháng/quý/năm.
Đầu mối triển khai công tác xử lý nợ tại ĐVKD.
Thực hiện thu hồi nợ đối với các khoản nợ cần xử lý thuộc luồn thu hồi nợ xấu.
Làm việc trực tiếp với KH, bên bảo đảm và các bên liên quan để thực hiện xử lý; đôn đốc, miễn giảm lãi, nhận bàn giao TS, thu giữ,bán nợ và các biện pháp xử lý nợ khác;
Thực hiện trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt các biện pháp miễn giảm lãi, chi phí XLN, nhận bàn giao TS, bán TSBĐ... quy định của NH;
Thực hiện xử lý trực tiếp bằng các biện pháp khởi kiện hoặc tố giác Khách hàng và các bên liên quan;
Tiến hành thủ tục thi hành án đối với các khoản nợ đã có bản án , quyết định có hiệu lực pháp luật;
Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình XLN (tòa án, viện kiểm sát, thi hành án, cơ quan công an...);
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc Khối, Trưởng phòng và quy định của Ngân hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học (Chính quy) trở lên thuộc khối ngành kinh tế, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong công tác xử lý nợ trong các tổ chức tín dụng, công ty tài chính hoặc kinh nghiệm có liên quan trực tiếp đến nghiệp vụ tín dụng/quản lý rủi ro/hỗ trợ tín dụng hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tòa án, viện kiểm sát, công an, công ty/văn phòng luật sư.
Trung thực, nhanh nhẹn, khéo léo, có sức khỏe, chịu được áp lực công việc.

Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/ Chế độ đãi ngộ hấp dẫn, xứng tầm
Lương hàng tháng và các chế độ phụ cấp cạnh tranh trên thị trường
Thưởng cuối năm hấp dẫn theo đánh giá hiệu quả công việc
Thưởng sinh nhật, Lễ/Tết,Chế độ thăm hỏi ốm đau...
Chăm sóc sức khoẻ toàn diện: Khám sức khoẻ hàng năm, gói bảo hiểm độc quyền dảnh riêng cho LPBanker
Các hoạt động teambuilding, nhiều chương trình văn hóa - thể thao gắn kết nội bộ
2/ Môi trường làm việc hiện đại, tiên phong đổi mới sáng tạo
Không gian làm việc trẻ trung, hiện đại, đề cao sự sáng tạo
Làm việc với tinh thần tự chủ, linh hoạt và tiên phong
3/ Đào tạo
Các chương trình đào tạo, phát triển năng lực chuyên môn đa dạng cho cán bộ nhân viên và các cấp quản lý
Cơ hội học hỏi và giao lưu với các đồng nghiệp xuất sắc và các chuyên gia đầu ngành
4/ Các chế độ khác như chế độ nghỉ phép, đồng phục,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam - LPBank Pro Company

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: LPB Tower, Số 210 đường Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

