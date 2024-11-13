Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) Pro Company làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Bình Định - Đắk Lắk ...và 1 địa điểm khác

- Nắm vững sản phẩm dịch vụ, chính sách và quy trình nghiệp vụ KHCN như tín dụng và phi tín dụng (bao gồm huy động vốn, cho vay, thẻ, ngân hàng điện tử, kiều hối, sản phẩm liên kết, dịch vụ khác...) theo quy định từng thời kỳ.

- Thiết lập quan hệ với KHCN mới, duy trì và phát triển quan hệ với KH hiện hữu, nhằm tăng quy mô giao dịch, thị phần của khách hàng tại ngân hàng; đầu mối quản lý, duy trì, tăng cường mối quan hệ giữa khách hàng với Eximbank.

- Lên kế hoạch bán hàng, kế hoạch hành động cụ thể theo từng nhóm đối tượng tại địa bàn.

- Tìm kiếm, khai thác khách hàng, giới thiệu tư vấn, bán sản phẩm dịch vụ cho đối tượng KHCN.

- Quản lý chăm sóc cơ sở khách hàng hiện hữu và khai thác bán chéo sản phẩm, dịch vụ.

- Phối hợp các cá nhân/Phòng tại Đơn vị thực hiện bán chéo, bán thêm cho KHDN và/hoặc KHCN.

- Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng các thủ tục hồ sơ, giấy giờ theo đúng quy định, quy trình của Eximbank.

- Chịu trách nhiệm quản lý rủi ro tín dụng trong danh mục khách hàng quản lý.

- Chịu trách nhiệm thẩm định khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ, tài sản bảo đảm... đề xuất cấp tín dụng và trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

- Giám sát mục đích sử dụng vốn sau khi cấp tín dụng, nhận diện các dấu hiệu cảnh báo sớm và thực hiện hướng dẫn/ định hướng xử lý rủi ro theo quy định nội bộ.

- Phối hợp với cá nhân/Đơn vị thực hiện công tác theo dõi, phân loại nợ, nhắc nợ, thu hồi nợ, tham gia xử lý nợ xấu phát sinh...theo quy định của Eximbank trong từng thời kỳ.

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên với các chuyên ngành liên quan như: Kinh tế, Tài chính, Tín dụng, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Thương mại, Kế toán,...

- Ưu tiên các ứng viên có từ 01 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực ngân hàng.

- Yêu cầu kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng đàm phán, thương thảo.

- Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Năng động, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm

- Thu nhập cạnh tranh tương xứng năng lực.

- Tham gia các khóa học kỹ năng nâng cao nghiệp vụ.

- Hưởng chế độ bảo hiểm chất lượng cao.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ-Tết, doanh số, ...

- Hỗ trợ du lịch hè 7.000.000đ/người

- Chi phí ăn trưa 50.000đ/ngày

- Phụ cấp điện thoại theo quy định

