Tuyển Ngân hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 6 - 15 Triệu

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 278 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Ngân hàng Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

– Liên lạc với KH qua điện thoại thông báo tình trạng hợp đồng (data công ty cấp)

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Không yêu cầu kinh nghiệm, tốt nghiệp cấp 3, có Kinh nghiệm THN là một lợi thế

– Giọng nói rõ, linh hoạt trong xử lý tình huống khách hàng

– Tư duy tích cực, có trách nhiệm, chịu được áp lực, siêng năng

– Sử dụng thành thạo tin học văn phòng là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập trên 10 triệu nếu bạn chăm chỉ

– Được đóng BHXH, BHYT, BHTN,..

– Thưởng nóng contest theo ngày, tuần, tháng làm việc hiệu quả

– Du lịch hàng năm, year end party, lương tháng 13 và thưởng thâm niên làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHAI THÁC QUẢN LÝ TÀI SẢN VIỆT-CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

