Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Ngân Hàng TMCP An Bình
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
Giao dịch viên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh:

- Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giao dịch viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện công tác thu chi tiền mặt theo hạn mức giao dịch một cửa: nhận tiếp quỹ tiền mặt đầu ngày/quản lý thu chi tiền mặt trong ngày và kết nối quỹ cuối ngày chuyển về bộ phận Ngân Quỹ theo quy định; Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán của khách hàng; thu phí các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành; Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho khách hàng; thu đổi ngoại tệ cho khách hàng; Thực hiện, quản lý thu – chi tiền mặt theo quy định; Tìm kiếm, thiết lập, tư vấn bán chéo sản phẩm, dịch vụ (Bảo hiểm nhân thọ, Huy động tiền gửi, Thẻ tín dụng,...) cho khách hàng; Giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép; đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng; Tổ chức, hoàn chỉnh, quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.
Thực hiện công tác thu chi tiền mặt theo hạn mức giao dịch một cửa: nhận tiếp quỹ tiền mặt đầu ngày/quản lý thu chi tiền mặt trong ngày và kết nối quỹ cuối ngày chuyển về bộ phận Ngân Quỹ theo quy định;
Thực hiện giao dịch liên quan đến tiền gửi, rút tiền bằng hình thức tiền mặt, chuyển khoản trên tài khoản tiền gửi và tài khoản thanh toán của khách hàng; thu phí các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành;
Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và nước ngoài cho khách hàng; thu đổi ngoại tệ cho khách hàng;
Thực hiện, quản lý thu – chi tiền mặt theo quy định;
Tìm kiếm, thiết lập, tư vấn bán chéo sản phẩm, dịch vụ (Bảo hiểm nhân thọ, Huy động tiền gửi, Thẻ tín dụng,...) cho khách hàng;
Giải quyết các vướng mắc phát sinh, giải đáp những thắc mắc của khách hàng trong phạm vi thẩm quyền cho phép; đảm bảo bí mật thông tin cho khách hàng;
Tổ chức, hoàn chỉnh, quản lý, lưu trữ, luân chuyển hồ sơ, chứng từ sau giao dịch;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Trưởng phòng Vận hành hoặc Giám Đốc đơn vị kinh doanh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên đúng chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan; Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng, kỹ năng soạn thảo,...; Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngân hàng và kế toán; Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến vị trí.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành. Ưu tiên đúng chuyên ngành: Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, hoặc các chuyên ngành đào tạo khác có liên quan;
Sử dụng thành thạo thiết bị văn phòng, kỹ năng soạn thảo,...;
Chăm chỉ, nhiệt tình, khả năng giao tiếp tốt, yêu thích công việc ngân hàng và kế toán;
Yêu cầu ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến vị trí.

Tại Ngân Hàng TMCP An Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển). Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK). Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật). Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 – 2021 - 2022 Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder. Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp. Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...). Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.
Mức lương cạnh tranh dựa trên Kiến thức, kinh nghiệm của mỗi cá nhân (Trao đổi khi trúng tuyển).
Được hưởng chế độ Bảo hiểm theo luật lao động và chương trình ABBANK CARE (chế độ đãi ngộ, phúc lợi bổ sung dành cho toàn thể cán bộ nhân viên ABBANK).
Chế độ nghỉ phép 13 ngày/năm (bao gồm 01 ngày nghỉ sinh nhật).
Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2020 – 2021 - 2022
Top 100 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất năm 2020 – 2021 theo khảo sát từ website tuyển dụng CareerBuilder.
Môi trường năng động và sáng tạo, phát huy tối đa năng lực bản thân, điều kiện làm việc tốt, đầy đủ phương tiện, thiết bị, có cơ hội tham gia đào tạo, thăng tiến, phát triển sự nghiệp.
Tham gia các hoạt động văn hóa ngoại khóa (Team building, hội thao, văn nghệ...).
Được vay ưu đãi (lãi suất hấp dẫn) dành cho cán bộ nhân viên ABBANK.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP An Bình

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

