Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định
Số lượng tuyển 2 người
Kinh nghiệm Dưới 1 năm
Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: 950 Đường Hạ Long, Bãi Cháy, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên

Giảng dạy, luyện thi IELTS cho học viên theo giáo trình và lộ trình có sẵn.

Chấm & chữa bài tập 2 kỹ năng Speaking & Writing.

Độ tuổi học viên: 13 - 18 tuổi.

Địa điểm làm việc:

Chi nhánh Bãi Cháy: 950 Đường Hạ Long, Bãi Cháy.

Yêu Cầu Công Việc

Có chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh/ IELTS từ 06 tháng trở lên.

Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh,... có chứng chỉ giảng dạy (TESOL,...)

Yêu thích lĩnh vực giáo dục, nhiệt huyết với nghề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC SCOTS QUẢNG NINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh (Từ 10tr/tháng trở lên) + các chế độ phụ cấp.

Tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo luật định (BHXH, BHYT,...)

Được training bài bản, chuyên nghiệp.

Tham gia các chương trình YEP, team building,... hằng năm.

Môi trường giáo dục chuyên nghiệp, cởi mở, đa văn hóa. Đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau.

Cách Thức Ứng Tuyển

