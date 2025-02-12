Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

KinderWorld Education Group
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
KinderWorld Education Group

Giáo viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại KinderWorld Education Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch đào tạo & triển khai cho các lớp, các chương trình đào tạo bộ môn sinh học để đạt chất lượng mong muốn;
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy lớp học và các tài liệu học tập khác theo khả năng của ứng viên, hỗ trợ phân loại và đánh giá kết quả học tập của học sinh;
Theo dõi sự tiến bộ của học sinh, chuẩn bị báo cáo tình hình học tập của học sinh một cách thường xuyên;
Số tiết dạy: 9 tiết/tuần
Số tiết dạy:
LỊCH PHỎNG VẤN SẼ TỔ CHỨC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 20/02/2025, ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM!

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Cử nhân Sư phạm Sinh học hoặc Cử nhân Sinh học + chứng chỉ Nghiệp vụ Sư phạm
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt

Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa đáng
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, có cơ hội phát triển, thăng tiến
Cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

KinderWorld Education Group

KinderWorld Education Group

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Gamuda Gardens 2 Road, Gamuda Gardens, Km 4.4 Phap Van, Hoang Mai District, Hanoi City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

