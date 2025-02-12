Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại KinderWorld Education Group
- Quảng Ninh: Khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, phường Hùng Thắng, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch đào tạo & triển khai cho các lớp, các chương trình đào tạo bộ môn sinh học để đạt chất lượng mong muốn;
Chuẩn bị tài liệu giảng dạy lớp học và các tài liệu học tập khác theo khả năng của ứng viên, hỗ trợ phân loại và đánh giá kết quả học tập của học sinh;
Theo dõi sự tiến bộ của học sinh, chuẩn bị báo cáo tình hình học tập của học sinh một cách thường xuyên;
Số tiết dạy: 9 tiết/tuần
Số tiết dạy:
LỊCH PHỎNG VẤN SẼ TỔ CHỨC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 20/02/2025, ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM!
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Kỹ năng giao tiếp, truyền đạt thông tin tốt
Tại KinderWorld Education Group Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, có cơ hội phát triển, thăng tiến
Cơ hội học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại KinderWorld Education Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
