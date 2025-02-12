Tuyển Giáo viên KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Lên kế hoạch đào tạo & triển khai cho các lớp, các chương trình đào tạo bộ môn sinh học để đạt chất lượng mong muốn;

Chuẩn bị tài liệu giảng dạy lớp học và các tài liệu học tập khác theo khả năng của ứng viên, hỗ trợ phân loại và đánh giá kết quả học tập của học sinh;

Theo dõi sự tiến bộ của học sinh, chuẩn bị báo cáo tình hình học tập của học sinh một cách thường xuyên;

Số tiết dạy: 9 tiết/tuần

LỊCH PHỎNG VẤN SẼ TỔ CHỨC BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 20/02/2025, ƯU TIÊN ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ SỚM!