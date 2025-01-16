Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Twinkle Town, tầng 1, tòa D, WestBay, Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện thông qua các hoạt động học tập và kỹ năng sống.
Theo dõi sự phát triển của trẻ, trao đổi với phụ huynh và đảm bảo môi trường an toàn.
Công việc đòi hỏi tình yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tốt.
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí giáo viên mầm non là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
Đam mê giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm với công việc.
Sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do trường tổ chức.
Có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và hợp tác cùng đồng nghiệp.
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí giáo viên mầm non là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.
Đam mê giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm với công việc.
Sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do trường tổ chức.
Có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi mầm non.
Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và hợp tác cùng đồng nghiệp.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 6-8 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ sự phát triển cá nhân.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành giáo dục mầm non.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sư phạm và chăm sóc trẻ.
Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ sự phát triển cá nhân.
Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành giáo dục mầm non.
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sư phạm và chăm sóc trẻ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI