Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG làm việc tại Hưng Yên thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Twinkle Town, tầng 1, tòa D, WestBay, Ecopark, Văn Giang, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ trẻ phát triển toàn diện thông qua các hoạt động học tập và kỹ năng sống.

Theo dõi sự phát triển của trẻ, trao đổi với phụ huynh và đảm bảo môi trường an toàn.

Công việc đòi hỏi tình yêu trẻ, kiên nhẫn, sáng tạo và kỹ năng giao tiếp tốt.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm Mầm non hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí giáo viên mầm non là một lợi thế, nhưng không bắt buộc.

Đam mê giáo dục, yêu trẻ và có trách nhiệm với công việc.

Sẵn sàng tham gia các khóa đào tạo chuyên môn do trường tổ chức.

Có khả năng tổ chức các hoạt động giáo dục, vui chơi sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi mầm non.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc nhóm và hợp tác cùng đồng nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 6-8 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và hỗ trợ sự phát triển cá nhân.

Cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp trong ngành giáo dục mầm non.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng sư phạm và chăm sóc trẻ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ HOÀNG DƯƠNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.