Tuyển Giáo viên Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai làm việc tại Bà Rịa Vũng Tàu thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
- Bà Rịa Vũng Tàu: 935/10/7 Bình giã , phường 10, TP Vũng Tàu
Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Vì nhu cầu mở rộng của nhà trường, chúng tôi cần tuyển dụng giáo viên bộ môn văn dạy khối THPT yêu cầu:
Giảng dạy theo tiết dựa trên thời khóa biểu ban giám hiệu phân công .
Tham gia công tác chủ nhiệm lớp theo sự điều phối của hiệu trưởng.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm cùng học sinh.
Thực hiện các công tác khác theo kế hoạch của nhà trường.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Phát âm chuẩn
Ưu tiên có kinh nghiệm giảng dạy, quản lý lớp, khả năng sử dụng các ứng dụng tin học là một lợi thế.
Có sức khoẻ, Có phẩm chất, đạo đức tốt. Luôn tâm huyết với nghề, năng động sáng tạo trong việc quản lý học sinh.
Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường TH - THCS - THPT Nguyễn Thị Minh Khai
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
