Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 40 Triệu

Mức lương 15 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: 65 Lê Hồng Phong, tp Vinh, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm giảng dạy ESL hoặc IELTS hoặc APTIS

Tham gia các buổi đào tạo tập huấn giáo viên nội bộ;

Đánh giá năng lực đầu vào cho các học viên mới;

Thực hiện công tác báo cáo đánh giá cho từng học viên sau mỗi buổi học trên phần mềm hệ thống;

Thực hiện làm báo cáo giữa khóa, cuối khóa cho từng khóa học.

Thực hiện các công việc được phân công trong giờ Admin : xây dựng , cập nhật chương trình học, bổ sung kho đề test,...

Đảm bảo cam kết đầu ra cho học viên đối với các lớp IELTSIELTS, APTIS phụ trách.

Với Mức Lương 15 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH trở lên (ưu tiên tốt nghiệp chuyênngành Ngôn ngữ Anh, Sư Phạm Anh)

Ưu tiên cựu du học sinh hoặc SV trường ĐH Quốc Tế);

Với giáo viên chương trình IELTS: Ứng viên phải đạt IELTS 7.0 trở lên.

Phẩm chất: Tận tâm, Tâm huyết, Ham học hỏi

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm giảng dạy ESL hoặc IELTS;

Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ giảng dạy quốc tế (CELTA,TESOL).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, mức lương từ 200.000VND đến 600.000VND/ giờ giảng dạy; có lương cứng cho giáo viên fulltime.

Được đào tạo phươngpháp giảng dạy bởi IELTS Examiner và giảng viên có kinh nghiệm thường xuyên.

Được giảng dạy các chương trình Anh ngữ học thuật& Luyện thi IELTS chất lượng cao với quy mô lớp học chỉ từ 6 đến tối đa 16 học viên;

Chế độ BHXH, BHYT đầy đủ. Thưởng KPI theo quý, lương tháng thứ 13.

Được đánh giá năng lượng giảng dạy sát sao& review lương hàng năm dựa vào hệ thống KPI minh bạch, rõ ràng;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN 2G EDUCATION - TRAINING ACADEMY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin