Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Mức lương
13 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Amslink Phố Nối

- Đường Hoa Anh Đào, khu đô thị Lạc Hồng Phúc, thị xã Mỹ Hào, Hưng Yên., Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Công tác giảng dạy
2. Công tác vận hành và quản lý chất lượng lớp học, học viên
3. Công tác liên quan đến hoạt động tái tục và chăm sóc khách hàng
4. Công việc khác

Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Cử nhân Đại học (hoặc cao hơn) chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh bằng Khá trở lên, hoặc chuyên ngành Tiếng Anh bằng Giỏi; có khả năng nghe nói, giao tiếp, phát âm chuẩn (tiếng Anh và tiếng Việt).
- Có đam mê với công việc giảng dạy và mong muốn được phát triển trong lĩnh vực giáo dục.
- Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm giảng dạy Ngữ pháp Tiếng Anh cho trẻ em từ 4 – 15 tuổi.
Ưu tiên ứng viên:
- IELTS từ 6.5 trở lên.
- Có chứng chỉ quốc tế như TEFL/TESL/CELTA...
- Có kinh nghiệm luyện thi chuyên chọn, Olympic.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: từ 13.000.000 - 15.000.000 (thoả thuận theo năng lực).
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.
- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm, sinh nhật, lương tháng 13 theo quy định của Công ty.
- Nghỉ phép 12 ngày/năm.
- Được ưu đãi 50% khi có con theo học tại Amslink.
- Được làm việc và trau dồi nghề nghiệp trong môi trường chuyên nghiệp với đội ngũ Giáo viên có bề dày kinh nghiệm, giáo viên bản ngữ từ Anh, Mỹ, Úc, Canada, v.v
- Môi trường làm việc trọng dụng tài năng trẻ, khuyến khích những đột phá và sáng tạo trong công tác giảng dạy và nắm bắt tâm lý học sinh.
- Thỏa sức trải nghiệm và phát huy khả năng sáng tạo của tuổi trẻ trong môi trường công việc đa dạng, mục tiêu cụ thể, công việc rõ ràng.
- Du lịch, nghỉ mát hàng năm cùng Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, số 35 Lê Văn Thiêm, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

