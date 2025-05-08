Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

Giáo viên tiếng Anh

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Yên Phú, Yên Mỹ, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Giảng dạy Tiếng Anh các lớp từ 6 đến 9 (tại cơ sở Yên Phú, Yên Mỹ, Hưng Yên)
Theo dõi tiến độ, chấm chữa BTVN của học viên, đánh giá và đưa ra feedback, giải đáp những vấn đề khúc mắc trong học tập cho học viên
Tham gia hỗ trợ các sự kiện thi thử tại cơ sở và các địa điểm đối tác
Phối hợp với đội ngũ chuyên môn và các bộ phận liên quan để nâng cao trải nghiệm học tập cho học viên
Lịch giảng dạy từ 18h-22h. Trung bình 1 lớp 2-3 buổi/tuần

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp đại học hoặc chấp nhận sinh viên năm 04 đi thực tập
Ưu tiên sinh viên chuyên ngành sư phạm, ngôn ngữ Anh và đã có kinh nghiệm giảng dạy
Sở hữu chứng chỉ IELTS 7.0+ là một lợi thế
Thể hiện được khả năng truyền đạt và thiết kế bài học tốt, kỹ năng tư duy đánh giá và quản lý lớp học
Có kiến thức cơ bản về các chứng chỉ năng lực ngoại ngữ hiện tại
Yêu thích, tâm huyết với nghề giảng dạy Tiếng Anh, thực sự mong muốn và hỗ trợ học viên tiến bộ

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập 8-15triệu/tháng
Được tham gia các chương trình đào tạo giáo viên hàng tuần, hàng tháng hoàn toàn miễn phí để tăng khả năng chuyên môn áp dụng cho giảng dạy
Thưởng hiệu quả công việc, team building cùng công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giao-vien-tieng-anh-thu-nhap-8-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job355871
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 13 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 5 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG GIÁO DỤC HÒA NHẬP HAPPY SMILE
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ THI CÔNG NỘI THẤT KHÁNH VY HOME
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH SX Hưng Phát
Tuyển Kế toán kho Công ty TNHH SX Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH SX Hưng Phát
Hạn nộp: 29/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 15 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Tuyển Nhân viên mua hàng CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VINA ELECTRIC
Hạn nộp: 30/09/2025
Bắc Ninh Còn 16 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH GIẤC MƠ BAY RẺ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+ làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ 20+
Hạn nộp: 31/10/2025
Đà Nẵng Còn 47 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH DU LỊCH QUỐC TẾ VÀ KỸ NĂNG SỐNG HÀ NỘI - VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu
CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN AD.TEK
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Tuyển Nhân viên Tư vấn CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG MERNE
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Nhân viên hiện trường Logistics Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập 8 - 15 Triệu
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hải Phòng Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 7 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TNT
Hạn nộp: 09/10/2025
Quảng Ngãi Còn 25 ngày để ứng tuyển 7 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC LÝ ĐẠI LỢI
Hạn nộp: 30/09/2025
Hải Phòng Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 21 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Tata
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA làm việc tại Long An thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC QUỐC TẾ MIA
Hạn nộp: 13/09/2025
Long An Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HVCG Software
Tuyển Giáo viên tiếng Anh HVCG Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
HVCG Software
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG QUỐC TẾ BLUE RIDGE / BLUE RIDGE INTERNATIONAL SCHOOL (BRIS)
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Galaxy Education Joint Stock Company
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Galaxy Education Joint Stock Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Galaxy Education Joint Stock Company
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TIẾNG ANH EABAR
Hạn nộp: 08/09/2025
Đắk Lắk Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty Cổ phần Đầu tư Tương lai Mỹ Anh
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PTE MAGIC HÀ NỘI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DURABLE NEWTECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 12 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
12 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC IELTSITY
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI TRIỀU PHONG làm việc tại Hải Dương thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HẢI TRIỀU PHONG
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty cổ phần công nghệ và giáo dục KSC
9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC LMC VIỆT NAM
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way làm việc tại Hưng Yên thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Giáo Dục Lead The Way
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm