Tuyển Giáo viên tiếng Anh ATEN ENGLISH CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 5 Triệu

Mức lương 4 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16D Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 4 - 5 Triệu

Đứng lớp Offline theo giáo trình có sẵn để giảng dạy, ôn tập và thực hành kiến thức cho lớp (7 - 12 học viên

Giao bài tập và chữa bài tập về nhà theo đúng giáo trình, tài liệu của Aten.

Theo dõi, hỗ trợ việc học tập của học viên.

Với Mức Lương 4 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chỉ cần kinh nghiệm 6 tháng đứng lớp offline giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm.

Nghe – nói Tiếng Anh lưu loát, thành thạo, phát âm chuẩn, ngữ điệu tự nhiên.

Phong cách năng động, cởi mở, thân thiện, trẻ trung và nhiệt huyết

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ/bằng cấp sư phạm như TESOL, CELTA, Sư Phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh......

Tại ATEN ENGLISH CENTER Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 4 triệu - 5 triệu/tháng + thưởng

Thời gian làm việc: 18h - 22h thứ 2 đến thứ 5

Có thể nhận thêm lớp theo lịch linh hoạt (tính rate ngoài)

Hỗ trợ mộc thực tập, dữ liệu báo cáo và phụ cấp thực tập (nếu cần)

Được đào tạo chuyên sâu với giám đốc chất lượng và những phương pháp giảng dạy hữu ích.

Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên là người đi làm

Môi trường trẻ trung, tự do, năng động và chuyên nghiệp

Thời khóa biểu nhận lớp linh hoạt.

Làm việc trực tiếp với người lãnh đạo và điều hành cao nhất.

Làm việc tại công ty có hệ thống lớn, luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.

Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ATEN ENGLISH CENTER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin