Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 25 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Giảng dạy và luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: Linguaskill, KET, PET, tiếng Anh giao tiếp, Cambridge (Starters, Movers, Flyers).

Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.

Chấm bài, giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập của học viên.

Đưa ra các phương pháp học tập hiệu quả và cá nhân hóa quá trình học cho từng học viên.

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc Sư phạm.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, CAE, TOEFL... là một lợi thế.

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo bài bản.

Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập không giới hạn (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

Được đào tạo chuyên sâu về giảng dạy và kỹ năng mềm.

Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng: Trợ giảng

Giáo viên chính thức.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cơ hội thăng tiến.

Thời gian làm việc linh hoạt – Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.