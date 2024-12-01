Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 50 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG
Mức lương
6 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
25 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 4 địa điểm khác, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Giảng dạy và luyện thi các chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế: Linguaskill, KET, PET, tiếng Anh giao tiếp, Cambridge (Starters, Movers, Flyers).
Soạn giáo án, tài liệu giảng dạy phù hợp với từng đối tượng học viên.
Chấm bài, giao bài tập, theo dõi tiến độ học tập của học viên.
Đưa ra các phương pháp học tập hiệu quả và cá nhân hóa quá trình học cho từng học viên.
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên chuyên ngành Tiếng Anh hoặc Sư phạm.
Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như IELTS, CAE, TOEFL... là một lợi thế.
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên sẽ được đào tạo bài bản.
Kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng xử lý tình huống linh hoạt.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập không giới hạn (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Được đào tạo chuyên sâu về giảng dạy và kỹ năng mềm.
Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng: Trợ giảng
Giáo viên chính thức.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, giàu cơ hội thăng tiến.
Thời gian làm việc linh hoạt – Cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NHÂN TRÍ DŨNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI