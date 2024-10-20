Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô L10.02 Khu Biệt Thự An Khang Villa, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

· Đối tượng học viên: Học sinh Cấp 2, Cấp 3, Sinh viên Đại học và Người đi làm (sĩ số tối đa: 10hv/ lớp)
· Thiết kế và giảng dạy các lớp theo Syllabus.
· Điểm danh, kiểm tra bài tập và cập nhật tiến độ học tập của học viên theo hệ thống quản lý.
· Tham gia nghiên cứu, phân tích, đánh giá các bộ giáo trình, xây dựng tài liệu, thư viện học thuật.
· Nghiên cứu, ứng dụng các phương pháp, giải pháp, công cụ... trong giảng dạy.
· Hướng dẫn và giải đáp thắc mắc của học viên trong giờ tự học.
· Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Yêu cầu ứng viên: 1998-2002
· Chứng chỉ IELTS từ 7.0 trở lên, kỹ năng Viết và Nói từ 7.0 trở lên.
· Kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh hoặc IELTS từ 06 tháng trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

· Thu nhập: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + 1.200.000 phụ cấp ăn ca và đi lại + Thưởng hoa hồng doanh thu (tổng thu nhập lên đến 15.000.000 - 25.000.000 VNĐ/tháng)
· Phúc lợi: chế độ BHXH, BHYT, thưởng lễ, Tết, review đánh giá tăng lương hàng năm, trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HOÀNG GIA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11 Ngõ 140, Đường Yên Bình, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

