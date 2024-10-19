Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T
Ngày đăng tuyển: 19/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/10/2024
Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 634A Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

Thực hiện giảng dạy chương trình được phê duyệt (Math-Science-English Cambridge, Tiếng Anh Cambridge Tích hợp, Ket, Oxford...) theo sự điều phối của quản lý chuyên môn. Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát chương trình được xây dựng bởi đội ngũ R&D. Thực hiện các công tác chuyên môn khác của một giáo viên như hoàn thiện giáo án, chấm bài kiểm tra, hoàn thành báo cáo, đánh giá xếp loại học sinh , v.v.
Thực hiện giảng dạy chương trình được phê duyệt (Math-Science-English Cambridge, Tiếng Anh Cambridge Tích hợp, Ket, Oxford...) theo sự điều phối của quản lý chuyên môn.
Đảm bảo chất lượng đào tạo, giảng dạy theo đúng chuẩn kiến thức, kỹ năng và bám sát chương trình được xây dựng bởi đội ngũ R&D.
Thực hiện các công tác chuyên môn khác của một giáo viên như hoàn thiện giáo án, chấm bài kiểm tra, hoàn thành báo cáo, đánh giá xếp loại học sinh , v.v.

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Toán tiếng Anh hoặc chuyên ngành sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học có chứng chỉ Tiếng Anh. Đối với những ứng viên là cử nhân các ngành liên quan (ngôn ngữ Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh) ngoài sư phạm, cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. Năng lực tiếng Anh đạt tương đương bậc C1 trở lên. Có chuyên môn trong lĩnh vực Toán – Khoa – Tiếng Anh học hoặc có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập, dân lập là một lợi thế. Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ tốt; có tính cam kết và kỷ luật cao.
Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Toán tiếng Anh hoặc chuyên ngành sư phạm Toán, sư phạm Vật lý, sư phạm Hóa học, sư phạm Sinh học có chứng chỉ Tiếng Anh.
Đối với những ứng viên là cử nhân các ngành liên quan (ngôn ngữ Anh, Toán, Lý, Hóa, Sinh) ngoài sư phạm, cần có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm.
Năng lực tiếng Anh đạt tương đương bậc C1 trở lên.
Có chuyên môn trong lĩnh vực Toán – Khoa – Tiếng Anh học hoặc có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường công lập, dân lập là một lợi thế.
Có tinh thần trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ tốt; có tính cam kết và kỷ luật cao.

Tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc. Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực, được xét tăng lương hàng năm cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng. Chế độ BHXH, BHYT ... đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước. Được cung cấp giáo trình, bài giảng số, giáo án mẫu và các công cụ giảng dạy, thiết bị thông minh nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Được tham gia nhiều chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nội bộ, liên kết với các đơn vị giáo dục uy tín trong nước và nước ngoài chuyên môn. Được tham gia các hoạt động team building, các sự kiện lớn của công ty tăng sự gắn kết giữa các đồng nghiệp. Được hỗ trợ chi phí đi lại cũng như hưởng ưu đãi học phí trong trường hợp con em giáo viên Ehome tham gia chương trình Ehome cũng như chương trình của các đơn vị trực thuộc tập đoàn Ehome.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp và có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển trong công việc.
Mức lương cạnh tranh phù hợp với năng lực, được xét tăng lương hàng năm cùng lộ trình nghề nghiệp rõ ràng.
Chế độ BHXH, BHYT ... đầy đủ theo đúng quy định của Nhà nước.
Được cung cấp giáo trình, bài giảng số, giáo án mẫu và các công cụ giảng dạy, thiết bị thông minh nhằm hỗ trợ quá trình giảng dạy đạt được hiệu quả và chất lượng tốt nhất.
Được tham gia nhiều chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn nội bộ, liên kết với các đơn vị giáo dục uy tín trong nước và nước ngoài chuyên môn.
Được tham gia các hoạt động team building, các sự kiện lớn của công ty tăng sự gắn kết giữa các đồng nghiệp.
Được hỗ trợ chi phí đi lại cũng như hưởng ưu đãi học phí trong trường hợp con em giáo viên Ehome tham gia chương trình Ehome cũng như chương trình của các đơn vị trực thuộc tập đoàn Ehome.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý H&T

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngõ 213 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

