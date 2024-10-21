Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty TNHH Giá Trị AROMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Công Ty TNHH Giá Trị AROMA
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Giáo viên tiếng Anh

Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Toàn Quốc

- Miền Bắc

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

- Nhận lớp dạy online qua nên tảng video: MS Teams.
- Giảng dạy tiếng Anh giao tiếp.
- Đối tượng học viên: Người đi làm.
- Số lượng học viên: 1- 6 học viên/ 1 lớp.
- Giáo viên đăng ký nhận lớp theo tuần, chịu trách nhiệm theo sát cho 1 khoá học khoảng 40 -80 giờ của học viên.
- Giáo viên online: Phỏng vấn online, làm việc tại nhà.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh năm 1982-2001.
- Tiếng Anh thành thạo 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết), phát âm chuẩn, diễn đạt ý rõ ràng.
- Tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ và trách nhiệm cao với công việc.
- Có kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh cho người đi làm là một lợi thế.
- Ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
- Với dạy online: Có máy tính cá nhân, có webcam, có mic, có đường truyền Internet ổn định. Có không gian, địa điểm phù hợp để giảng dạy.

Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn tuỳ thuộc vào năng lực và thời gian làm việc:
+ Dạy online: 250.000 VNĐ - 400.000 VNĐ/ca 1,5h - 2h dạy.
- Được đào tạo phương pháp giảng dạy phù hợp với đối tượng học viên.
- Môi trường làm việc tự do, tại nhà.
- Được tiếp cận với hệ thống phần mềm hiện đại.
- Mở rộng mối quan hệ vì đối tượng học viên duy nhất là người đi làm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giá Trị AROMA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 5 số 49 Hoàng Văn Thụ, phường 15, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

