Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty TNHH BeeSchool Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: D1 - BT4, kđt Việt Hưng, Quận Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1 . Quản lý, điều hành công việc của Phòng Giáo Viên

- Phổ biến nội quy, chính sách của Công ty cho nhân viên và giám sát nhân viên thực hiện.

- Điều phối, phân công công việc, xếp lịch, hướng dẫn nhân viên thực hiện công việc

2 . Quản lý và kiểm soát chất lượng đào tạo

- Giám sát, đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo.

- Tham gia đánh giá, đo lường chất lượng các chương trình đào tạo và đội ngũ đào tạo.

- Tham gia đánh giá các hoạt động giảng dạy để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, trợ giảng.

- Trực tiếp đứng lớp tiêu chuẩn, thời gian dạy dạy tối đa 20 giờ trong 1 tháng, quá giờ tính overtime

- Chuẩn hóa quy trình thực hiện giảng dạy và tài liệu giảng dạy.

3 . Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên Tiếng Anh

- Lập kế hoạch tuyển dụng và đào tạo đội ngũ giáo viên Tiếng Anh người Việt Nam và Nước ngoài

- Đề xuất chính sách lương thưởng và cơ chế giám sát GV để nâng cao chất lượng đầu ra của học sinh

- Dự báo về nguồn lực và lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bổ sung..

4 . Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo

- Xây dựng sơ đồ tổ chức phòng đào tạo, chức năng, nhiệm vụ.

- Xây dựng mô tả công việc, KPI các vị trí: Giáo viên, trợ giảng, học thuật và cộng tác viên.

- Xây dựng quy chế, chế độ chính sách, quy trình làm việc và các biểu mẫu quản lý phòng đào tạo

- Theo dõi, cập nhật, đề xuất giải pháp và báo cáo trực tiếp với Ban Giám Đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí tương tự tại các hệ thống Trung Tâm Anh Ngữ trẻ em

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc trong công tác quản lý Đào tạo.

- Đam mê, yêu thích về đào tạo và làm việc với con người.

- Không ngừng học hỏi, tìm kiếm những phương pháp mới, hiệu quả để vào giảng dạy

- Có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết công việc tốt

- Có kỹ năng huấn luyện, đào tạo và nâng tầm chất lượng đội ngũ phòng giáo viên.

- Giao tiếp tốt, hướng ngoại, nhiệt tình, chăm chỉ và có lối tư duy-làm việc nhanh nhẹn.

- Giao tiếp và Sử dụng tiếng Anh thành thạo tương đương ielts 7.0 trở lên(TOEIC 800 trở lên)

- Thành thạo Tin học văn phòng (word; excel; powerpoint; ...) và các công cụ cho giáo viên trên internet

- Tốt nghiệp Đại học,Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh hoặc các chuyên ngành về quản trị, quản lý giáo dục liên quan.

Tại Công ty TNHH BeeSchool Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 15 - 25 triệu/tháng + Thưởng hiệu quả công việc

- Thưởng các ngày Lễ Tết theo quy định của Công ty

- Được đi học để nâng cao kỹ năng chuyên môn cũng như kỹ năng quản lý

- Đóng BHXH theo quy định của nhà nước sau thời gian thử việc

- Tham gia du lịch và teambuilding hàng năm cùng Công ty

- Môi trường làm việc là thế mạnh của BeeSchool. Đồng nghiệp thân thiện, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau.

- Làm việc 5,5 ngày trong 1 tuần(Ngày chủ nhật và 1⁄2 ngày trong tuần)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BeeSchool Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin