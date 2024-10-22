Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toàn Quốc

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Làm việc 100% online tại nhà qua Zoom

Slide và Lesson Plan trung tâm cung cấp

Được đào tạo bài bản theo quy chuẩn quốc tế

Nhận 100% lương không trừ thuế, không đóng bất cứ khoản phí nào khi training, nhận việc.

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

GIÁO VIÊN KIDS (Ca tối)

- IELTS Speaking 6.0 hoặc Toeic 800 (Không yêu cầu chứng chỉ)

- Có kinh nghiệm dạy Kids cấp 2

Rate: lớp 1:1 : 70k-100k/60p

GIÁO VIÊN GIAO TIẾP (Ca sáng, chiều, tối)

- Tiếng Anh speaking tương đương 6.0 IELTS (KHÔNG yêu cầu chứng chỉ)

- Giao tiếp tốt, tự tin giảng dạy

- Có kinh nghiệm giảng dạy, trợ giảng là 1 lợi thế

- Được đăng ký lớp theo lịch rảnh cá nhân

Rate: lớp 1:1 : 70k-100k/60p, lớp 1:2 : 100k - 120k/70p

GIÁO VIÊN IELTS (Ca sáng, tối)

- Có bằng IELTS tối thiểu 7.0 (Không kỹ năng nào dưới 6.5)

- Có kinh nghiệm giảng dạy trên 6 tháng.

Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm Online tại nhà qua Zoom

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp

Được training bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế

Có hỗ trợ dấu thực tập khi làm trên 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin