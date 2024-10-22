Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Toàn Quốc
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Làm việc 100% online tại nhà qua Zoom
Slide và Lesson Plan trung tâm cung cấp
Được đào tạo bài bản theo quy chuẩn quốc tế
Nhận 100% lương không trừ thuế, không đóng bất cứ khoản phí nào khi training, nhận việc.
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
GIÁO VIÊN KIDS (Ca tối)
- IELTS Speaking 6.0 hoặc Toeic 800 (Không yêu cầu chứng chỉ)
- Có kinh nghiệm dạy Kids cấp 2
Rate: lớp 1:1 : 70k-100k/60p
GIÁO VIÊN GIAO TIẾP (Ca sáng, chiều, tối)
- Tiếng Anh speaking tương đương 6.0 IELTS (KHÔNG yêu cầu chứng chỉ)
- Giao tiếp tốt, tự tin giảng dạy
- Có kinh nghiệm giảng dạy, trợ giảng là 1 lợi thế
- Được đăng ký lớp theo lịch rảnh cá nhân
Rate: lớp 1:1 : 70k-100k/60p, lớp 1:2 : 100k - 120k/70p
GIÁO VIÊN IELTS (Ca sáng, tối)
- Có bằng IELTS tối thiểu 7.0 (Không kỹ năng nào dưới 6.5)
- Có kinh nghiệm giảng dạy trên 6 tháng.
Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm Online tại nhà qua Zoom
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp
Được training bài bản theo tiêu chuẩn quốc tế
Có hỗ trợ dấu thực tập khi làm trên 3 tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần giáo dục Edutech Việt Nam
