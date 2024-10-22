Tuyển Giáo viên tiếng Anh Alibaba English Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 197 Đường Trần Phú, Phố Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Tham gia giảng dạy lớp IELTS/ TOEIC Kiểm soát chất lượng và báo cáo tình hình lớp học cho quản lý theo yêu cầu Kiểm tra và đánh giá chất lượng học tập của học sinh. Giờ làm việc: linh hoạt

Tham gia giảng dạy lớp IELTS/ TOEIC

Kiểm soát chất lượng và báo cáo tình hình lớp học cho quản lý theo yêu cầu

Kiểm tra và đánh giá chất lượng học tập của học sinh.

Giờ làm việc: linh hoạt

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: từ 20 - 24 tuổi Chứng chỉ IELTS >= 7.0/ TOEIC 850+ Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp

Độ tuổi: từ 20 - 24 tuổi

Chứng chỉ IELTS >= 7.0/ TOEIC 850+

Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp

Tại Alibaba English Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cam kết từ 6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time) Được đi làm ngay Được thưởng thành tích thi đua hàng tháng Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với các bạn sinh viên đang vừa học vừa làm Được lựa chọn linh hoạt giữa các ca dạy offline/online, lớp 1-1, lớp sĩ số đông Được đào tạo về chuyên môn và phong cách giảng dạy xuyên suốt quá trình làm việc

Thu nhập cam kết từ 6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)

6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)

Được đi làm ngay

Được thưởng thành tích thi đua hàng tháng

Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với các bạn sinh viên đang vừa học vừa làm

Được lựa chọn linh hoạt giữa các ca dạy offline/online, lớp 1-1, lớp sĩ số đông

Được đào tạo về chuyên môn và phong cách giảng dạy xuyên suốt quá trình làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alibaba English Vietnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin