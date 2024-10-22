Tuyển Giáo viên tiếng Anh Alibaba English Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Alibaba English Vietnam
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 197 Đường Trần Phú, Phố Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội., Hà Đông
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Tham gia giảng dạy lớp IELTS/ TOEIC
Kiểm soát chất lượng và báo cáo tình hình lớp học cho quản lý theo yêu cầu
Kiểm tra và đánh giá chất lượng học tập của học sinh.
Giờ làm việc: linh hoạt
Tham gia giảng dạy lớp IELTS/ TOEIC
Kiểm soát chất lượng và báo cáo tình hình lớp học cho quản lý theo yêu cầu
Kiểm tra và đánh giá chất lượng học tập của học sinh.
Giờ làm việc: linh hoạt
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Độ tuổi: từ 20 - 24 tuổi Chứng chỉ IELTS >= 7.0/ TOEIC 850+ Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp
Độ tuổi: từ 20 - 24 tuổi
Chứng chỉ IELTS >= 7.0/ TOEIC 850+
Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp
Độ tuổi: từ 20 - 24 tuổi
Chứng chỉ IELTS >= 7.0/ TOEIC 850+
Năng động, sáng tạo, có kỹ năng giao tiếp
Tại Alibaba English Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cam kết từ 6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time) Được đi làm ngay Được thưởng thành tích thi đua hàng tháng Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với các bạn sinh viên đang vừa học vừa làm Được lựa chọn linh hoạt giữa các ca dạy offline/online, lớp 1-1, lớp sĩ số đông Được đào tạo về chuyên môn và phong cách giảng dạy xuyên suốt quá trình làm việc
Thu nhập cam kết từ 6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)
6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)
Được đi làm ngay
Được thưởng thành tích thi đua hàng tháng
Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với các bạn sinh viên đang vừa học vừa làm
Được lựa chọn linh hoạt giữa các ca dạy offline/online, lớp 1-1, lớp sĩ số đông
Được đào tạo về chuyên môn và phong cách giảng dạy xuyên suốt quá trình làm việc
Thu nhập cam kết từ 6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)
6.000.000-13.000.000/ tháng (GV part-time) và 15.000.000-20.000.000 (GV full-time)
Được đi làm ngay
Được thưởng thành tích thi đua hàng tháng
Thời gian làm việc linh hoạt, phù hợp với các bạn sinh viên đang vừa học vừa làm
Được lựa chọn linh hoạt giữa các ca dạy offline/online, lớp 1-1, lớp sĩ số đông
Được đào tạo về chuyên môn và phong cách giảng dạy xuyên suốt quá trình làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Alibaba English Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI