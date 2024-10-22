Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 27 Hùng Vương, TT. Gia Ray, Xuân Lộc ...và 12 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy và chăm sóc lớp học được giao. Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển Tiếng Anh của Học sinh. Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường. Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Lập kế hoạch, quản lý, giảng dạy và chăm sóc lớp học được giao.

Bảo đảm chất lượng giảng dạy, theo dõi quá trình và trao đổi trực tiếp với phụ huynh về sự phát triển Tiếng Anh của Học sinh.

Tham gia hỗ trợ tổ chức các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của Trường.

Các công tác khác theo sự chỉ đạo của Ban điều hành Nhà trường.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm/Ngoại ngữ/ hoặc có chứng chỉ Sư phạm/giảng dạy/Toeic/IELTS/TOEFL/... Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế. Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm/Ngoại ngữ/ hoặc có chứng chỉ Sư phạm/giảng dạy/Toeic/IELTS/TOEFL/...

Có kinh nghiệm giảng dạy là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY Thì Được Hưởng Những Gì

- HỖ TRỢ NHÀ Ở/CHI PHÍ ĐI LẠI CHO ỨNG VIÊN Ở XA.

- THU NHẬP HẤP DẪN + BONUS/THÁNG

- Chương trình thưởng Lễ Tết/Du lịch/Team Building NƯỚC NGOÀI, xét tăng lương hằng năm cho CBNV.

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: cơ chế miễn giảm đặc biệt về học phí chương trình tiếng Anh/Mầm non/Cấp 1, 2, 3 cho con cái/người thân nhân viên/giáo viên của hệ thống.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, nhiều cơ hội thăng tiến.

- Thường xuyên được đào tạo các kỹ năng mềm, các khóa học - đào tạo đặc biệt bởi các chuyên gia/Giám đốc đào tạo Interlink.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN KẾT QUỐC TẾ INKINDY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin