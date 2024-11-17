Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: Phường 8, TP Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện giảng dạy tiếng Anh theo đúng kế hoạch bài giảng đã được phê duyệt.

Lên kế hoạch bài giảng và chuẩn bị giáo án theo yêu cẩu chung.

Sử dụng các phương pháp giảng dạy hiệu quả, tạo không khí lớp học năng động và thu hút học viên.

Đánh giá năng lực và tiến độ học tập của học viên, đưa ra những phản hồi và hướng dẫn kịp thời.

Tạo mối quan hệ tốt đẹp với học viên, tạo động lực học tập cho học viên.

Tham gia các hoạt động chuyên môn của trường/trung tâm, đóng góp ý kiến xây dựng chương trình giảng dạy.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhận lương theo ca bán thời gian.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành sư phạm tiếng Anh hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh.

Có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS, TOEFL,...) là một lợi thế.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, giọng nói chuẩn, rõ ràng.

Có khả năng sử dụng thành thạo các phương pháp giảng dạy hiện đại.

Có khả năng quản lý lớp học hiệu quả, tạo không khí học tập tích cực.

Có tinh thần trách nhiệm cao, yêu nghề, nhiệt tình với công việc.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có thể làm việc các khung giờ : 13:00 - 21:00 Thừ 2 đến Thứ 6; 08:00 - 11:30 và 13:00 - 21:00 Thứ 7 và Chủ Nhật

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC BIAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin