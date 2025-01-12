Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 12/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô 33

- 34, BT2, tổ 14, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm ...và 2 địa điểm khác, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Sử dụng giáo trình có sẵn, được phát triển độc quyền cho học viên theo khung giảng dạy chuẩn chất lượng quốc tế.
Tổ chức các hoạt động dạy và học theo hướng giao tiếp hiệu quả và sinh động, giúp phát triển khả năng tiếng Anh của học viên.
Tham gia các hoạt động đào tạo nhằm phát triển chuyên môn và năng lực giảng dạy cùng HEDU
Là đầu mối liên kết giữa Phụ huynh và Trung tâm, trả lời thắc mắc, cung cấp thông tin và liên lạc thường xuyên với Phụ huynh để cập nhật tình hình học tập của Học sinh.
Nắm bắt tình hình Học sinh để có giải pháp kịp thời và hỗ trợ Học sinh cải thiện tốt nhất.
Ôn tập bài học cho Học sinh khi sắp xếp thời gian trước hoặc sau buổi học.
Tổ chức các hoạt động tại Trung tâm nhằm tăng thêm dịch vụ và sự gắn kết Học sinh với Trung tâm.
Báo cáo kịp thời các vấn đề liên quan đến Học sinh và Phụ huynh.
Đảm bảo an toàn cho Học sinh, tiếp nhận và đưa đón Học sinh đến Phụ huynh.
Hỗ trợ công tác tuyển sinh, thực hiện thủ tục nhập học, kiểm tra đầu vào, xếp lớp cho Học sinh.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp tại thời điểm.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giao tiếp Tiếng Anh tốt (IELTS 7.0 trở lên).
Tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm hoặc Ngôn ngữ Anh (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương) hoặc các ngành dịch vụ khác.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm giảng dạy.
Phát âm chuẩn, ngữ điệu tốt.
Năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm với công việc, ngữ pháp vững.
Biết cách giao tiếp, truyền đạt, tạo động lực cho học viên trong lớp học

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm + Thưởng theo quy định của công ty.
Lương tháng 13, thưởng cuối năm.
Đánh giá xét tăng lương chỉ từ 6 tháng.
Được đào tạo, hướng dẫn về quy trình, nghiệp vụ, các kỹ năng có liên quan.
Chế độ miễn giảm học phí các chương trình học tại HEDU cho nhân sự và người thân.
Đóng BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ theo quy định chung
Nhiều chế độ phúc lợi khác từ Công ty (off ngày sinh nhật có lương, happy time, được đào tạo nâng cao, v.v).
Môi trường làm việc năng động, lành mạnh, chuyên nghiệp, đề cao giá trị tập thể, trau dồi ngoại ngữ và tôn trọng sự phát triển của mỗi cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN HEDU VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 253 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

