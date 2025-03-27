Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Lâm Đồng: 102 Hàm Nghi, Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị giáo án giảng dạy phù hợp cho các đối tượng học viên.
Tổ chức giảng dạy hiệu quả theo đúng phương pháp của Trung tâm.
Cập nhật và báo cáo tình hình học tập của học viên đầy đủ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích trẻ em, đam mê giảng dạy tiếng Anh.
Có khả năng sáng tạo trong giảng dạy và truyền cảm hứng tốt cho học sinh.
Có bằng Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh) hoặc các bằng cấp quốc tế tương đương (IELTS 6.5 trở lên, FCE...)
Có trách nhiệm cao, yêu nghề, kiên nhẫn, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi.
Có khả năng sáng tạo trong giảng dạy và truyền cảm hứng tốt cho học sinh.
Có bằng Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh) hoặc các bằng cấp quốc tế tương đương (IELTS 6.5 trở lên, FCE...)
Có trách nhiệm cao, yêu nghề, kiên nhẫn, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi.
Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu, được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng giảng dạy từ các TRAINER uy tín trong và ngoài nước.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Du lịch, teambuilding hằng năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI