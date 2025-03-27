Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC
Ngày đăng tuyển: 27/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2025
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 102 Hàm Nghi, Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị giáo án giảng dạy phù hợp cho các đối tượng học viên.
Tổ chức giảng dạy hiệu quả theo đúng phương pháp của Trung tâm.
Cập nhật và báo cáo tình hình học tập của học viên đầy đủ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích trẻ em, đam mê giảng dạy tiếng Anh.
Có khả năng sáng tạo trong giảng dạy và truyền cảm hứng tốt cho học sinh.
Có bằng Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh) hoặc các bằng cấp quốc tế tương đương (IELTS 6.5 trở lên, FCE...)
Có trách nhiệm cao, yêu nghề, kiên nhẫn, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi.

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu, được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng giảng dạy từ các TRAINER uy tín trong và ngoài nước.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.
Du lịch, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 49 Hai Bà Trưng

