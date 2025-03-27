Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lâm Đồng: 102 Hàm Nghi, Bảo Lâm, Thành phố Bảo Lộc

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị giáo án giảng dạy phù hợp cho các đối tượng học viên.

Tổ chức giảng dạy hiệu quả theo đúng phương pháp của Trung tâm.

Cập nhật và báo cáo tình hình học tập của học viên đầy đủ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích trẻ em, đam mê giảng dạy tiếng Anh.

Có khả năng sáng tạo trong giảng dạy và truyền cảm hứng tốt cho học sinh.

Có bằng Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành tiếng Anh (Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Anh) hoặc các bằng cấp quốc tế tương đương (IELTS 6.5 trở lên, FCE...)

Có trách nhiệm cao, yêu nghề, kiên nhẫn, nhiệt huyết và không ngừng học hỏi.

Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo bài bản từ cơ bản đến chuyên sâu, được tham gia các khoá đào tạo kỹ năng giảng dạy từ các TRAINER uy tín trong và ngoài nước.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện.

Du lịch, teambuilding hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ DYNAMIC

