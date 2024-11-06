Tuyển Giáo viên tiếng Anh TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 40 Phạm Hùng, TP Buôn Ma Thuột
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia giảng dạy các học phần chuyên ngành Ngôn ngữ Anh theo phân công của Khoa.
Tham gia tổ chức các hoạt động xây dựng kỹ năng giao tiếp cho SV và thực hiện các hoạt động truyền thông của Khoa và Trường.
Nghiên cứu khoa học và tham gia công tác kiểm định chất lượng của Khoa.
Tham gia các công tác phát triển khoa theo phân công.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Thạc sĩ trở lên chuyên ngành Sư phạm Tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh hoặc TESOL, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp từ các trường đại học nước ngoài.
Cập nhật nhanh các phần mềm phục vụ cho việc dạy và học.
Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập, kỹ năng thuyết trình, giải quyết tốt vấn đề sư phạm, kỹ năng quản lý thời gian tốt.
Có kinh nghiệm giảng dạy ít nhất 01 năm trở lên.
Sử dụng Tiếng Anh thành thạo (IELTS từ 7.0 trở lên hoặc TOEIC 4 kỹ năng – Nghe + Đọc: 855 trở lên, Nói + Viết: từ 160-180).
Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo;
Có mức thu nhập cạnh tranh (trả theo năng lực và sản phẩm của tập thể/ cá nhân);
Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp;
Được tham gia các khoản BHXH, BHYT, BHTN và hưởng các chế độ theo quy định của Nhà nước;
Được tham gia BH thân thể theo các chính sách phúc lợi của Nhà trường hàng năm;
Các quyền lợi khác: phép năm, phúc lợi cho các ngày lễ Tết, ngày truyền thống ngành và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á
