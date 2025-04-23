Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC
Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Xã Minh Trí, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Trực tiếp giảng dạy Tiếng Nhật cho Thực tập sinh xuất khẩu lao động.
Trực tiếp đào tạo về Giáo dục định hướng (ý thức tác phong, văn hóa Nhật Bản, kỷ luật lao động cho thực tập sinh);
Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý Trung tâm đào tạo.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Không yêu cầu
Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên
Trình độ Tiếng Nhật: Từ N3 trở lên, phát âm chuẩn
Có Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi Công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc từng sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản
Tính cách Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát
Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm Hiệu quả
Khả năng thuyết trình tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cứng: 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng.
Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty
Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
BHXH, BHYT, BHTN
Du lịch hằng năm, teambuilding, các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự.
Du lịch hằng năm, teambuilding
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân
môi trường trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
