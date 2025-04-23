Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xã Minh Trí, Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Trực tiếp giảng dạy Tiếng Nhật cho Thực tập sinh xuất khẩu lao động.

Trực tiếp đào tạo về Giáo dục định hướng (ý thức tác phong, văn hóa Nhật Bản, kỷ luật lao động cho thực tập sinh);

Các nhiệm vụ khác theo phân công của quản lý Trung tâm đào tạo.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Không yêu cầu

Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên

Trình độ Tiếng Nhật: Từ N3 trở lên, phát âm chuẩn

Có Nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng học hỏi Công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm giảng dạy hoặc từng sinh sống, học tập, làm việc tại Nhật Bản

Tính cách Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc nhóm Hiệu quả

Khả năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cứng: 10.000.000 – 13.000.000 VNĐ/tháng.

Tiền thưởng: Theo quy định của Công ty

Phụ cấp: Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty

Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.

Du lịch hằng năm, teambuilding, các hoạt động nội bộ gắn kết nhân sự.

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HCM NHÂN LỰC

