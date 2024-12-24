Tuyển Giáo viên tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Trung Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
- Hà Nội: S209/S210 Vinhomes Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Trung Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Giảng dạy các lớp tiếng Trung cho trẻ em và thiếu niên (từ 4 tới 15 tuổi) theo lesson plan có sẵn
Thực hiện đánh giá nhận xét năng lực học viên định kỳ hàng tháng.
Truyền đạt cho học viên kiến thức theo đúng giáo trình, tạo không khí sôi nổi trong lớp học.
Soạn thảo slide bài giảng, bài tập bổ trợ theo từng ngày lên lớp (dựa theo sách giáo trình đã có). Chữa bài và các lỗi sai cho học sinh.
Hỗ trợ bộ phận Quản lý lớp theo dõi lộ trình học tập, hỗ trợ học viên giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình theo học, nhắc nhở học viên lên lớp đầy đủ,... nhằm đảm bảo Học viên đạt trình độ theo đúng cam kết như lộ trình tư vấn.
Hỗ trợ đóng góp về phát triển chương trình & phương pháp dạy mới hiệu quả.
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có chứng chỉ giảng dạy là một lợi thế.
Có khả năng tương tác tích cực với trẻ nhỏ.
Trình độ tiếng Trung tương đương HSK4 trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE Thì Được Hưởng Những Gì
Hưởng ứng thứ 5 vui vẻ, mỗi giáo viên 1 ly nước
Thưởng lễ tết, sinh nhật, tháng lương thứ 13, hiệu quả công việc, chuyên cần...
Xét tăng lương định kỳ hàng năm: 2 lần/ năm
BHXH sau thời gian thử việc
Thử việc: 2 tháng hưởng 85% lương cứng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LEARNING INSIDE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
