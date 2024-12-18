Tuyển Giáo viên Toán Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Công tác giảng dạy

+ Giảng dạy bộ môn chuyên môn theo chương trình của bộ giáo dục và chương trình của nhà trường.

+ Kế hoạch dạy học: Lên lịch báo giảng theo đúng phân phối chương trình và thời khóa biểu của chuyên môn sắp xếp. Lên lịch mượn đồ dùng dạy học, dạy CNTT theo quy định.

+ Soạn bài: Có giáo án theo quy định, theo kế hoạch giảng dạy và phân phối chương trình.

+ Lên lớp: Lên lớp đúng tiết, đúng giờ theo sự phân công của nhà trường ghi trong thời khóa biểu.

+ Kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh theo quy định.

+ Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn: các đợt tập huấn, hoạt động đoàn thể.

+ Chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy và giáo dục.

Quản lý Học sinh trong các hoạt động giáo dục - Nhà trường

Công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng

+ Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn; chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giáo dục.

+ Tham gia nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, các hội thi khác.

+ Tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

+ Sẵn sàng phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các lực lượng giáo dục khác trong công tác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Sư phạm Toán hoặc các chuyên ngành liên quan đến Toán (Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)

Ưu tiên có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên.

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group) Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương (thu nhập) thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên

Ký HĐLĐ dài hạnĐược tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật quy định, bảo hiểm tai nạn 24/24.

Thưởng hiệu quả hoạt động, mức thưởng lên đến 3 tháng tiền lương.

Chế độ nghỉ phép: Bên cạnh các ngày nghỉ Lễ/Tết... theo Luật và 12 ngày nghỉ phép hưởng nguyên lương, CBGVNV còn được nghỉ thêm 8 ngày phép hưởng nguyên lương theo chính sách riêng của trường..., nghỉ phép hè theo quy định.

Hằng năm: được xét điều chỉnh lương dựa trên năng lực làm việc, có những điều chỉnh tăng lương đột xuất dựa vào hiệu quả công việc và khối lượng công việc mà CBGVNV đảm nhiệm.

Chính sách phúc lợi theo định mức của Trường: thưởng Gương mặt tiêu biểu Quý, thưởng thâm niên, Quà: 8/3, 20/11, sinh nhật, Trung thu, Tết cổ truyền, ngày thành lập trường, và các định mức phúc lợi tang gia, hiếu hỉ, thăm hỏi khi ốm đau, thai sản cho mỗi CBGVNV.

Tham quan/ du lịch dã ngoại, tiệc cuối năm ... của trường cũng như các hoạt động định kỳ trong niên độ,...

Cơ hội thăng tiến: được đánh giá năng lực để thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Được chăm sóc và khám sức khỏe hằng năm, trang bị công cụ dụng cụ làm việc chuyên nghiệp, cấp đồng phục.

Chính sách hỗ trợ ăn trưa tại trường và những chính sách phúc lợi đặc biệt, hấp dẫn khác theo từng thời kỳ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Thành Thành Công (IGC Group)

