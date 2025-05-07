Tuyển Giáo viên Toán CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 4 Nguyễn Huy Tự., Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Giáo viên Toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Học sinh theo học tại các trường quốc tế ở Việt Nam (BIS, UNIS, BVIS, AIS...)

Học sinh theo học tại các trường quốc tế ở Việt Nam

Du học sinh đang học tại Anh, Úc và Mỹ

Học sinh cần học theo chương trình quốc tế như IGCSE, A-Level, IB, HSC...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giáo viên hoặc sinh viên chuyên ngành Toán, Sư phạm Toán hoặc các ngành liên quan.

Có khả năng giảng dạy Toán một cách dễ hiểu, giúp học sinh nắm chắc kiến thức.

Có thể giao tiếp tự nhiên, phát âm rõ ràng và truyền đạt kiến thức bằng tiếng Anh một cách dễ hiểu.

Trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên hoặc có khả năng giảng dạy Toán bằng tiếng Anh một cách trôi chảy.

IELTS 6.5 trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm dạy Toán bằng tiếng Anh trước đó.

Sẽ được training bài bản về phương pháp giảng dạy trước khi nhận lớp.

training bài bản về phương pháp giảng dạy

Quan tâm đến sự tiến bộ của học sinh.

Có khả năng tương tác và truyền cảm hứng học tập cho học sinh.

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

Chương trình training từ giảng viên có kinh nghiệm, hướng dẫn cách giảng dạy và quản lý lớp học.

Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội phát triển chuyên môn và kỹ năng giảng dạy.

Không cần lo lắng về việc tìm kiếm học viên, sẽ được phân lớp phù hợp ngay khi có học sinh.

Được hỗ trợ để nâng cao kỹ năng giảng dạy, có lộ trình thăng tiến và thu nhập ổn định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ GIÁO DỤC THÀNH ĐẠT

