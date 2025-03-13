Tuyển Giáo viên Unity CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, triển khai và quản lý các dự án của công ty, đặc biệt chú trọng đến giai đoạn kiểm thử và đảm bảo chất lượng.

Xác định phạm vi, mục tiêu, nguồn lực và thời gian biểu của dự án.

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và theo dõi tiến độ thực hiện.

Đảm bảo dự án được hoàn thành đúng hạn, đúng ngân sách và đạt chất lượng yêu cầu.

Quản lý rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo và các bên liên quan.

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng và đối tác.

Đóng góp chuyên môn về kiểm thử/BA:

Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ kiểm thử trong việc xây dựng kế hoạch kiểm thử, thiết kế testcase và thực hiện kiểm thử.

Phân tích yêu cầu, đánh giá tính khả thi và đưa ra các giải pháp tối ưu cho dự án.

Tham gia vào quá trình kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương.

Có kiến thức về các phương pháp quản lý dự án (ví dụ: Agile, Scrum, PMP).

Có kinh nghiệm lập kế hoạch, triển khai và quản lý dự án.

Có kỹ năng lãnh đạo, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.

Có tinh thần trách nhiệm cao và khả năng làm việc dưới áp lực.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc.

Ưu tiên: Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm hoặc phân tích nghiệp vụ (BA).

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực và kỳ vọng của ứng viên.

Tháng lương 13, thưởng Lễ/ Tết

Teambuilding/ du lịch hàng năm

Trà, cafe miễn phí

Cơ hội thử thách bản thân với những dự án công nghệ tiên tiến, góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Môi trường làm việc cởi mở, khuyến khích hợp tác và chia sẻ kiến thức, giúp bạn phát triển kỹ năng và kiến thức không ngừng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ BEEVR

