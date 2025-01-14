Tuyển Giáo viên Unity Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giáo viên Unity Với Mức Lương Thỏa thuận

- Đọc và nắm vững bản vẽ thi công, các bản vẽ biện pháp thi công được duyệt tại công trình xây dựng.

- Nắm vững tiến độ, khối lượng của từng hạng mục thi công, các quy định về các tiêu chuẩn thi công; hoàn thiện công trình xây dựng.

- Theo dõi tiến độ thi công tuần, tháng dựa trên tổng tiến độ được phê duyệt.

- Giám sát thi công theo bản vẽ thiết kế xây dựng, bản vẽ chi tiết và biện pháp thi công được duyệt

- Kiểm tra khối lượng thi công của nhà thầu xây dựng và tổ chức thực hiện công tác nghiệm thu thi công.

- Kiểm tra công tác ATLĐ và VSMT

- Lập biên bản các công việc thực hiện

- Lập các báo cáo ngày, tuần

- Kiểm tra công tác hồ sơ chất lượng của nhà thầu.

- Thực hiện một số công việc khác theo khả năng chuyên môn khi được Ban chỉ huy công trình hoặc lãnh đạo công ty phân giao.

- Làm việc tại dự án Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có khả năng đáp ứng các yêu cầu theo mô tả nêu trên

- Tốt nghiệp đại học, chuyên ngành xây dựng, xây dựng dân dụng & công nghiệp

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát xây dựng Hạng 1, sử dụng cơ bản MS Project

- Có kinh nghiệm giám sát thi công chung cư cao tầng, bệnh viện,...

- Cẩn thận, trung thực và có khả năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm tốt.

- Có sức khỏe tốt, có thể làm việc ngoài giờ theo yêu cầu của công trường.

- Có Tiếng Anh là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng Tết, Quà sinh nhật cho nhân viên

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Nghỉ phép, Lễ, Tết theo quy định

Chương trình team building để kết nối đồng nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Core Asia

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin