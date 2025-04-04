Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 14 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO
Mức lương
800 - 14 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 6 Thi Sách, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 800 - 14 USD
Cơ hội gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp, tham gia các dự án Animation hấp dẫn!
Tuyển gấp – Ưu tiên ứng viên có từ 2~3 năm kinh nghiệm trong ngành Animation!
Mô tả công việc:
• Rigging Body & Facial Rigging, Prop Rigging.
• Xây dựng, tối ưu và duy trì hệ thống rigging.
• Thành thạo Maya, nắm vững quy trình và phương pháp Animation.
Với Mức Lương 800 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Must-have:
• Tối thiểu 1~2 năm kinh nghiệm về Rigging/Technical Artist.
• Hiểu sâu về kỹ thuật và quy trình Animation.
• Thành thạo Maya, MEL Script.
• Kỹ năng CFX: Hair, Cloth Simulation.
• Chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt với các team khác.
• Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.
Nice-to-have:
Tại CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
