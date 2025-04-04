Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 14 USD

Mức lương 800 - 14 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 6 Thi Sách, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 800 - 14 USD

Cơ hội gia nhập đội ngũ chuyên nghiệp, tham gia các dự án Animation hấp dẫn!

Tuyển gấp – Ưu tiên ứng viên có từ 2~3 năm kinh nghiệm trong ngành Animation!

Mô tả công việc:

• Rigging Body & Facial Rigging, Prop Rigging.

• Xây dựng, tối ưu và duy trì hệ thống rigging.

• Thành thạo Maya, nắm vững quy trình và phương pháp Animation.

Với Mức Lương 800 - 14 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Must-have:

• Tối thiểu 1~2 năm kinh nghiệm về Rigging/Technical Artist.

• Hiểu sâu về kỹ thuật và quy trình Animation.

• Thành thạo Maya, MEL Script.

• Kỹ năng CFX: Hair, Cloth Simulation.

• Chủ động, trách nhiệm, phối hợp tốt với các team khác.

• Có thể giao tiếp tiếng Anh cơ bản.

Nice-to-have:

Tại CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PURPLE STUDIO

