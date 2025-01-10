Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Nhà máy Lạc Long là nhà máy sản xuất Ghế Spa Nail làm móng chân móng tay lớn nhất thế giới. Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất Ghế Spa Nail, cùng với hệ thống phân phối có sẳn trên toàn cầu đến các nhà cung cấp, Công ty Lạc Long là công ty chuyên sản xuất và phân phối ghế Spa Nail cho nghành công nghiệp này.

Cơ sở sản xuất 25.000 mét vuông của chúng tôi có trụ sở tại Long Hậu, Việt Nam. Từ năm 1998, chúng tôi đã phát triển để trở thành một nhà sản xuất quốc tế trang bị cho các chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới với chất lượng cao nhất, sáng tạo nhất và an toàn nhất pedi-spa.

• Website: laclong.com, #ghenailmassage, #pedicurespa

• Website:

• Ngành nghề hoạt động: Sản xuất gia công ghế nệm massage, bàn ghế nội thất.

• Ngành nghề hoạt động:

• Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Châu Úc.

• Thị trường:

• Thời gian làm việc: từ 07h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7

• Thời gian làm việc:

Mô tả công việc:

• Thiết kế tạo dáng và đồ hoạ cho mẫu mã sản phẩm nội thất (Spa furniture).

• Nhận ý tưởng, nhu cầu và mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng, phác hoạ kiểu dáng sản phẩm phù hợp với công dụng, đạt độ thẩm mỹ.

• Phối hợp với bộ phận thiết kế kỹ thuật và có thể hỗ trợ dựng hình 3D, Render sản phẩm.

• Thiết kế tem nhãn, poster cho sản phẩm.