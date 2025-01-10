Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long làm việc tại Long An thu nhập Từ 15 Triệu

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long
Ngày đăng tuyển: 10/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/02/2025
Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long

Graphic Design/Illustration/Animation

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô Q4

- Q5A đường số 8 KCN Long Hậu

- Cần Giuộc

- Long An

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Nhà máy Lạc Long là nhà máy sản xuất Ghế Spa Nail làm móng chân móng tay lớn nhất thế giới. Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất Ghế Spa Nail, cùng với hệ thống phân phối có sẳn trên toàn cầu đến các nhà cung cấp, Công ty Lạc Long là công ty chuyên sản xuất và phân phối ghế Spa Nail cho nghành công nghiệp này.
Cơ sở sản xuất 25.000 mét vuông của chúng tôi có trụ sở tại Long Hậu, Việt Nam. Từ năm 1998, chúng tôi đã phát triển để trở thành một nhà sản xuất quốc tế trang bị cho các chủ doanh nghiệp trên toàn thế giới với chất lượng cao nhất, sáng tạo nhất và an toàn nhất pedi-spa.
• Website: laclong.com, #ghenailmassage, #pedicurespa
• Website:
• Ngành nghề hoạt động: Sản xuất gia công ghế nệm massage, bàn ghế nội thất.
• Ngành nghề hoạt động:
• Thị trường: Mỹ, Châu Âu, Châu Úc.
• Thị trường:
• Thời gian làm việc: từ 07h30 - 16h30 từ thứ 2 đến thứ 7
• Thời gian làm việc:
Mô tả công việc:
• Thiết kế tạo dáng và đồ hoạ cho mẫu mã sản phẩm nội thất (Spa furniture).
• Nhận ý tưởng, nhu cầu và mục đích sử dụng sản phẩm của khách hàng, phác hoạ kiểu dáng sản phẩm phù hợp với công dụng, đạt độ thẩm mỹ.
• Phối hợp với bộ phận thiết kế kỹ thuật và có thể hỗ trợ dựng hình 3D, Render sản phẩm.
• Thiết kế tem nhãn, poster cho sản phẩm.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Thương Mại Sản Xuất Lạc Long

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô Q4-Q5A, Đường số 8, KCN Long Hậu, Cần Giuộc, Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất