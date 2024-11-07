Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
Mức lương
11 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: HT Building, 80 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 11 - 12 Triệu
Thiết kế hình ảnh cho các video trên kênh Youtube của công ty, chủ đề giáo dục, giải trí cho trẻ em;
Công cụ sử dụng chính: Photoshop;
Đảm bảo hình ảnh theo đúng content của kênh; Sáng tạo, hài hòa
Phối hợp với Editor, Content để chỉnh sửa hình ảnh nếu cần thiết;
Với Mức Lương 11 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa các trường cao đẳng/ đại học;
Có từ 6 tháng kinh nghiệm thiết kế đồ họa;
Tư duy thẩm mỹ, phối màu tốt;
Cẩn thận, chỉn chu trong thiết kế;
Có từ 6 tháng kinh nghiệm thiết kế đồ họa;
Tư duy thẩm mỹ, phối màu tốt;
Cẩn thận, chỉn chu trong thiết kế;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA Thì Được Hưởng Những Gì
1. Thu nhập:
12.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày
2. Thưởng:
3. Phúc lợi:
4. Đào tạo:
5. Quyền lợi khác:
12.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày
2. Thưởng:
3. Phúc lợi:
4. Đào tạo:
5. Quyền lợi khác:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI