Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu

Mức lương 11 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: HT Building, 80 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 11 - 12 Triệu

Thiết kế hình ảnh cho các video trên kênh Youtube của công ty, chủ đề giáo dục, giải trí cho trẻ em;

Công cụ sử dụng chính: Photoshop;

Đảm bảo hình ảnh theo đúng content của kênh; Sáng tạo, hài hòa

Phối hợp với Editor, Content để chỉnh sửa hình ảnh nếu cần thiết;

Tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế đồ họa các trường cao đẳng/ đại học;

Có từ 6 tháng kinh nghiệm thiết kế đồ họa;

Tư duy thẩm mỹ, phối màu tốt;

Cẩn thận, chỉn chu trong thiết kế;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

12.000.000đ + phụ cấp ăn trưa 30.000đ/ngày

2. Thưởng:

3. Phúc lợi:

4. Đào tạo:

5. Quyền lợi khác:

