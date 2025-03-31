Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

- Thiết kế các sản phẩm quảng cáo in ấn của Công ty như tờ rơi, poster, tài liệu, bộ nhận diện thương hiệu, các ấn phẩm phục vụ chương trình, sự kiện của Công ty.

- Thiết kế các sản phẩm truyền thông online như banner, hình ảnh, popup...cho các chương trình, ưu đãi, khuyến mại, sự kiện... của Công ty.

- Đưa ra ý tưởng và triển khai thiết kế cho thương hiệu cho Công ty, hệ thống POSM tại nhà hàng, các sự kiện, chiến dịch quảng cáo.

- Phối hợp với bộ phận Content Marketing quay và dựng clip theo chiến dịch truyền thông của công ty.

- Đóng góp, đề xuất ý tưởng triển khai & tối ưu video trên các kênh online, offline. Có thể tham gia biên kịch, đề xuất ý tưởng cho video.

- Tham gia sản xuất và đi các sự kiện khai trương để sản xuất clip.

- Set up quay chụp và edit video để phục vụ cho các chiến dịch PR, Marketing theo yêu cầu của công ty (Facebook, Youtube, Tiktok,,..)

- Định hướng, xây dựng & ổn định nhận diện thương hiệu công ty qua tất cả các kênh Online/Offline.

- Quản lý các tài nguyên in ấn, hình ảnh, video của công ty.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp & BGĐ.