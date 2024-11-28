Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Mức lương 9 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các dự án được đưa ra

Thiết kế sản phẩm đồ họa cho các dự án quảng cáo, truyền thông và marketing bao gồm: banner, poster, flyer, website, brochure, catalogue

Chỉnh sửa và hoàn thiện các thiết kế dựa trên phản hồi từ khách hàng

Đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các sản phẩm thiết kế

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa

Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa

Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator

Tư duy sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo

Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Du lịch 3 lần/ 1 năm

Được đào tạo thêm về kiến thức, kỹ năng cho công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin