Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH WE UP
Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 9 - 10 Triệu
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các dự án được đưa ra
Thiết kế sản phẩm đồ họa cho các dự án quảng cáo, truyền thông và marketing bao gồm: banner, poster, flyer, website, brochure, catalogue
Chỉnh sửa và hoàn thiện các thiết kế dựa trên phản hồi từ khách hàng
Đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các sản phẩm thiết kế
Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa
Có kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực thiết kế đồ họa
Sử dụng thành thạo các phần mềm: Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator
Tư duy sáng tạo, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề
Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường trẻ trung, năng động, sáng tạo
Đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Du lịch 3 lần/ 1 năm
Được đào tạo thêm về kiến thức, kỹ năng cho công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
