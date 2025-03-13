Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần Lumi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ sắp xếp, theo dõi lịch họp, chuẩn bị tài liệu cho các cuộc họp của phòng R&D.

Quản lý, lưu trữ hồ sơ nội bộ của phòng R&D (biên bản họp, báo cáo tuần/tháng, tài liệu nghiên cứu…).

Theo dõi và quản lý văn phòng phẩm, thiết bị hỗ trợ làm việc của phòng R&D.

Hỗ trợ mua sắm, đặt hàng và tiếp nhận, vận chuyển các sản phẩm phục vụ nghiên cứu.

Tiếp đón khách đến làm việc tại phòng R&D, phối hợp với các phòng ban liên quan khi cần.

Theo dõi chấm công, lịch làm việc của nhân sự phòng R&D, hỗ trợ quản lý các hồ sơ nhân sự cơ bản.

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện nội bộ của phòng R&D như workshop, team building, đào tạo nhân sự mới.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, 4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị nhân sự, Hành chính, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), có kỹ năng soạn thảo văn bản tốt.

Có tư duy tổ chức, quản lý công việc tốt.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao.

Chủ động, có tinh thần học hỏi và sẵn sàng hỗ trợ trong môi trường làm việc năng động.

Yêu thích công việc hành chính nhân sự.

Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được hướng dẫn, đào tạo bài bản về quy trình hành chính trong môi trường công nghệ.

Cơ hội học hỏi và làm việc trong phòng R&D của công ty công nghệ tiên phong về nhà thông minh (Smart Home).

Hỗ trợ phụ cấp thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức nếu thể hiện tốt.

Được tham gia các hoạt động nội bộ của công ty, làm việc với đội ngũ chuyên gia công nghệ.

Được cấp giấy chứng nhận thực tập sau khi hoàn thành chương trình.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Lumi Việt Nam

