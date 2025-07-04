Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/07/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Đống Đa, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Hành chính (30%)

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Luật, QTKD hoặc các ngành liên quan.
- Am hiểu Luật Lao động, Luật Doanh nghiệp, các quy trình, thủ tục hành chính trong quản lý doanh nghiệp;
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí. Ứng viên mạnh tuyển dụng là lợi thế;
Chủ động, tích cực, hòa đồng, tận tâm, quyết liệt, học hỏi, chịu được áp lực công việc
Kỹ năng:
- Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý tình huống linh hoạt;
- Kỹ năng lập kế hoạch tuyển dụng;
- Kỹ năng phỏng vấn, đánh giá;
- Kỹ năng tạo nguồn ứng viên;
- Kỹ năng thiết kế ảnh cơ bản trên canva;
- Sử dụng tốt tin học văn phòng Word, excel, sử dụng canva và edit video cơ bản
Thái độ:
- Tận Tâm, Tử Tế, Trách nhiệm, Trung Thực & Chủ Động là các đức tính mà mỗi nhân viên khi tham gia vào Comi Homes cần có.
Ngoài ra là một nhân viên HCNS cần:
- Tư duy logic, theo đuổi mục tiêu chung cùng công ty.
- Khả năng làm việc nhóm, phối hợp tốt với các phòng ban.
- Chăm chỉ, cẩn thận, chi tiết, và chịu được áp lực công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12-15 triệu/ tháng hoặc thỏa thuận theo năng lực.
- Môi trường startup trẻ trung năng động, hướng tới phát triển thành công ty hàng đầu trong lĩnh vực, có cơ hội được học tập và phát triển tất cả các mảng của nghề nhân sự ...
- Được trang bị đầy đủ máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc
- Tham gia BHXH khi hết thử việc, hưởng phép năm, du lịch, Teambuilding, thưởng lễ tết, cuối năm, thưởng cống hiến, thưởng thâm niên, review lương theo năng lực...
- Tham gia các chương trình đào tạo, teambuilding của Công ty.
- Mua hàng nội bộ với giá ưu đãi
- Thời gian làm việc: từ 8h00-17h30 (nghỉ trưa 1,5h) từ thứ 2 đến thứ 6 (Làm thêm 2 thứ 7 cuối cùng và đầu tiên trong tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Comi Homes

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa ACCI số 210 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội

