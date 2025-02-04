Tuyển Hành chính nhân sự Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Suoi Tien Group
- Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược của công ty thông qua việc xác định và nghiên cứu các vấn đề về nhân sự.
2. Hoạch định và thực hiện chiến lược nhân sự: Chiến lựợc phát triển nguồn nhân lực, các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất và hiệu quả lao động… phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh, phát triển, định hướng của công ty.
3. Điều hành hoạt động của Bộ phận Nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty như thu hút nhân tài, tuyển dụng, đào tạo, lương - thưởng - chính sách chế độ đãi ngộ, quan hệ lao động, hoạch định nhân sự, đánh giá nhân sự,...
4. Điều hành hệ thống tài sản thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị văn phòng, dựa trên khối lượng công việc của Phòng HCNS theo năm, phân bổ công việc theo quý/ tháng/ tuần/ ngày đến các bộ phận/ Đội/ Tổ một cách phù hợp.
5. Triển khai cho Phòng HCNS lập kế hoạch thực hiện công việc về sự kiện, lễ-tết, khởi công, khánh thành trình TGĐ phê duyệt và triển khai thực hiện đến các phòng ban/ bộ phận.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI