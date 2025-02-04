Tuyển Hành chính nhân sự Suoi Tien Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Suoi Tien Group
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Hành chính nhân sự

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Suoi Tien Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: QUỐC LỘ 51, AN HÒA, BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược của công ty thông qua việc xác định và nghiên cứu các vấn đề về nhân sự.
2. Hoạch định và thực hiện chiến lược nhân sự: Chiến lựợc phát triển nguồn nhân lực, các biện pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất và hiệu quả lao động… phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh, phát triển, định hướng của công ty.
3. Điều hành hoạt động của Bộ phận Nhân sự đáp ứng yêu cầu của Công ty như thu hút nhân tài, tuyển dụng, đào tạo, lương - thưởng - chính sách chế độ đãi ngộ, quan hệ lao động, hoạch định nhân sự, đánh giá nhân sự,...
4. Điều hành hệ thống tài sản thiết bị văn phòng, máy móc thiết bị văn phòng, dựa trên khối lượng công việc của Phòng HCNS theo năm, phân bổ công việc theo quý/ tháng/ tuần/ ngày đến các bộ phận/ Đội/ Tổ một cách phù hợp.
5. Triển khai cho Phòng HCNS lập kế hoạch thực hiện công việc về sự kiện, lễ-tết, khởi công, khánh thành trình TGĐ phê duyệt và triển khai thực hiện đến các phòng ban/ bộ phận.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Suoi Tien Group Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón
- Có hỗ trợ nhà ở trong Khu du lịch
- Có xe đưa rước từ HCM đến Biên Hòa làm việc
- Tham gia BHYT, BHTN, phụ cấp xăng xe đi lại......
- Đào tạo phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Suoi Tien Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 120 Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

