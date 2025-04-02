Tuyển IT Helpdesk Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 470 - 780 USD

Tuyển IT Helpdesk Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 470 - 780 USD

Olam Global Agri Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Olam Global Agri Việt Nam

IT Helpdesk

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại Olam Global Agri Việt Nam

Mức lương
470 - 780 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Long An: Cụm công nghiệp Kiến Thành, xã Long Cang, Huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Việt Nam

Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương 470 - 780 USD

Địa điểm làm việc:
- Nơi làm việc chính: Văn phòng HCM, Tầng 12, Tòa nhà Enterprise, số 290 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4.
- Thỉnh thoảng cần đi nhà máy theo nhu cầu thực tế. Nhà máy Olam Agri Việt Nam tại Cụm Công Nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Có xe đưa rước nhân viên từ 7h30 tại quận 1, Tp HCM, mất khoảng 1h-1h15p để đến nhà máy.
Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2-6, thứ 7 work from home.
Thời gian làm việc:
Trách nhiệm chính:
- Hỗ trợ nhân viên công ty và ban giám đốc tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;
- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);
- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;
- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;
- Quản lý tài sản CNTT;
- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Với Mức Lương 470 - 780 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Olam Global Agri Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Olam Global Agri Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Olam Global Agri Việt Nam

Olam Global Agri Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Cụm Công Nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đá hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MAXBUY VIỆT NAM
Hạn nộp: 26/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Tuyển Giáo viên Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu
Công Ty CP Nhân Lực Quốc Tế Hoàng Minh
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ Y TẾ NHẬT VIỆT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH KIM HÀ VIỆT. Pro Company
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 31 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO BƠM TS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH YSG APPAREL làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH YSG APPAREL
Hạn nộp: 25/10/2025
Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 25 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
Công ty TNHH Phần mềm DTS Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển dụng việc làm Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Tuyển IT Helpdesk Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Trường Song ngữ Quốc tế EMASI Vạn Phúc - EMASI Schools
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển IT Helpdesk Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 14/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH TECHNOASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 7 - 11 Triệu
CÔNG TY TNHH TECHNOASIA
Hạn nộp: 10/09/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn 7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ajax Systems Việt Nam
Hạn nộp: 26/08/2025
Hưng Yên Hà Nội Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH ABC
Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tuyển IT Helpdesk Công ty TNHH ABC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH ABC
Hạn nộp: 06/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển dụng việc làm Grant Thornton (Vietnam) Limited
Tuyển IT Helpdesk Grant Thornton (Vietnam) Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Grant Thornton (Vietnam) Limited
Hạn nộp: 09/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Tuyển IT Helpdesk Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Trường Quốc Tế Brighton College Việt Nam
Hạn nộp: 17/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển dụng việc làm Voltrans Logistics co., Ltd
Tuyển IT Helpdesk Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
Voltrans Logistics co., Ltd
Hạn nộp: 31/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NOSAFOOD
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÁI TUẤN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển IT Helpdesk Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận Avery Dennison Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển IT Helpdesk Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 470 - 780 USD Olam Global Agri Việt Nam
470 - 780 USD Chưa có kinh nghiệm