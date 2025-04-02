Tuyển IT Helpdesk Olam Global Agri Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 470 - 780 USD

Địa điểm làm việc:

- Nơi làm việc chính: Văn phòng HCM, Tầng 12, Tòa nhà Enterprise, số 290 Bến Vân Đồn, Phường 2, Quận 4.

- Thỉnh thoảng cần đi nhà máy theo nhu cầu thực tế. Nhà máy Olam Agri Việt Nam tại Cụm Công Nghiệp Kiến Thành, Ấp 3, Xã Long Cang, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Có xe đưa rước nhân viên từ 7h30 tại quận 1, Tp HCM, mất khoảng 1h-1h15p để đến nhà máy.

Thời gian làm việc: 8h30-17h30 từ thứ 2-6, thứ 7 work from home.

Thời gian làm việc:

Trách nhiệm chính:

- Hỗ trợ nhân viên công ty và ban giám đốc tất cả các vấn đề liên quan đến máy tính và CNTT;

- Theo dõi, bảo dưỡng và nâng cấp định kỳ các cơ sở vật chất liên quan đến CNTT (máy tính, internet, camera,...);

- Cài đặt và cấu hình hệ điều hành và ứng dụng phần cứng máy tính;

- Theo dõi và thực hiện chính sách bảo mật thông tin;

- Quản lý tài sản CNTT;

- Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.