Tuyển IT Helpdesk CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT Helpdesk Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC
- Hồ Chí Minh: Số 1
- 3, Đường 3/2, Quận 10, Quận 7
Mô Tả Công Việc IT Helpdesk Với Mức Lương Từ 10 Triệu
Cài đặt, sửa chữa và bảo trì các thiết bị như máy tính, máy POS, hệ thống quẹt thẻ thành viên, máy in, máy chiếu, màn hình quảng cáo, các thiết bị liên quan khác.
Cài đặt và cập nhật phần mềm liên quan đến quản lý phòng gym (quản lý thành viên, đặt lịch, thanh toán).
Quản trị hệ thống mạng nội bộ (LAN, Wi-Fi), đảm bảo kết nối Internet ổn định cho cả nhân viên và khách hàng.
Khắc phục sự cố mạng như mất kết nối, tốc độ chậm, hoặc lỗi bảo mật.
Giải quyết các vấn đề CNTT mà nhân viên hoặc khách hàng gặp phải trong quá trình sử dụng dịch vụ.
Theo dõi và quản lý tài sản CNTT của phòng gym.
Lập báo cáo và đề xuất nâng cấp, sửa chữa, hoặc thay thế thiết bị khi cần thiết.
Đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống, đặc biệt là dữ liệu khách hàng và thông tin thanh toán.
Sửa chữa máy tính Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu từ quản lý
Với Mức Lương Từ 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kiến thức cơ bản về mạng, phần cứng máy tính
Ưu tiên có hiểu biết về phần mềm quản lý phòng gym.
Khả năng làm việc trong môi trường đội nhóm.
Chủ động trong công việc, có thể làm việc ngoài giờ khi xảy ra sự cố khẩn cấp.
Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC Thì Được Hưởng Những Gì
Giảm 40% tất cả các dịch vụ spa tại công ty Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của Nhà nước
Chế độ nghỉ phép, lương tháng 13, thưởng tháng, thưởng quý, cùng các chương trình teambuilding và các chế độ đãi ngộ đặc biệt khác tùy theo năng lực và tình hình hoạt động của công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỦY VÂN MỘC
