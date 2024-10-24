Tuyển IT Support thu nhập Tới 16 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
- Bình Dương: KCN VSIP 2, Thủ Dầu Một
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 16 Triệu
ISP --> Internet line (07 internet line in 05 Vietnam offices) à Contact ISP if internet has issue (Internet access and VPN )
CCTV, Printer, Photocopy, scanner machine; Tivi, Projector; Cisco phone, Audio system --> Contact vendor for maintaining and repairing
IT purchases: New computer, computer repair; Adapter, mouse, keyboard ordering, Print ink, Drum cartridge; Software
New AD account creates; Password reset; OneDrive issue; MS Team.
New laptop setup; Domain joining (ADC); MS O365 license assign. etc..
Making payment to the IT vendor: PO, contract, and Payment Voucher; Capex and payment submit on Capex and payment portal for approval
IT fixed asset management on software
Server room management in TDM Plant, such as checking error by light pad, alarm, signal
Coordinate with COE team for Application issue support for: Axapta; K4; WABS; HR Payroll, Workflows, etc
ISP --> Internet line (07 internet line in 05 Vietnam offices) à Contact ISP if internet has issue (Internet access and VPN )
CCTV, Printer, Photocopy, scanner machine; Tivi, Projector; Cisco phone, Audio system --> Contact vendor for maintaining and repairing
IT purchases: New computer, computer repair; Adapter, mouse, keyboard ordering, Print ink, Drum cartridge; Software
New AD account creates; Password reset; OneDrive issue; MS Team.
New laptop setup; Domain joining (ADC); MS O365 license assign. etc..
Making payment to the IT vendor: PO, contract, and Payment Voucher; Capex and payment submit on Capex and payment portal for approval
IT fixed asset management on software
Server room management in TDM Plant, such as checking error by light pad, alarm, signal
Coordinate with COE team for Application issue support for: Axapta; K4; WABS; HR Payroll, Workflows, etc
Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT
Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương
Có chứng chỉ CCNA và MCSA (hoặc các chứng chỉ tương đương) là một lợi thế
Có kiến thức nền, kinh nghiệm làm việc liên quan đến IT System
Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt
Ưu tiên ứng viên đang ở khu vực gần VSIP 2, Bình Dương
Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh + phụ cấp IT
Lương tháng 13
Gói thưởng 9tr/năm các dịp lễ tết
Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước
Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care
Du lịch, teambuilding/dã ngoại định kì hàng năm
Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phong phú
Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI