Tuyển IT Support thu nhập Tới 16 triệu Toàn thời gian tại Bình Dương

Mức lương Đến 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: KCN VSIP 2, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 16 Triệu

ISP --> Internet line (07 internet line in 05 Vietnam offices) à Contact ISP if internet has issue (Internet access and VPN ) CCTV, Printer, Photocopy, scanner machine; Tivi, Projector; Cisco phone, Audio system --> Contact vendor for maintaining and repairing IT purchases: New computer, computer repair; Adapter, mouse, keyboard ordering, Print ink, Drum cartridge; Software New AD account creates; Password reset; OneDrive issue; MS Team. New laptop setup; Domain joining (ADC); MS O365 license assign. etc.. Making payment to the IT vendor: PO, contract, and Payment Voucher; Capex and payment submit on Capex and payment portal for approval IT fixed asset management on software Server room management in TDM Plant, such as checking error by light pad, alarm, signal Coordinate with COE team for Application issue support for: Axapta; K4; WABS; HR Payroll, Workflows, etc

Với Mức Lương Đến 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành CNTT Có kinh nghiệm từ 3 năm tại vị trí tương đương Có chứng chỉ CCNA và MCSA (hoặc các chứng chỉ tương đương) là một lợi thế Có kiến thức nền, kinh nghiệm làm việc liên quan đến IT System Khả năng giao tiếp tiếng Anh tốt Ưu tiên ứng viên đang ở khu vực gần VSIP 2, Bình Dương

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh + phụ cấp IT Lương tháng 13 Gói thưởng 9tr/năm các dịp lễ tết Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân CBNV Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Nhà nước Chế độ bảo hiểm nâng cao: CMC Care Du lịch, teambuilding/dã ngoại định kì hàng năm Tham gia các Câu lạc bộ của Công ty và các chương trình trải nghiệm nhân viên đa dạng và phong phú Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.