Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Khu phố Mỹ hiệp, Tân Uyên, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Kiểm tra cập nhật hàng tuần tồn kho NVL bảo vệ môi trường

2. cập nhật hệ thống adidas SMTT và smartsheet 3. Mở đơn test liệu và thống kê

4. Nhập dữ liệu và quản lý dữ liệu tái chế NVL

5. Trả lời mail

5. Theo dõi tiến độ khuôn

6. Cập nhật tiến độ khuôn, 2D và 3D

7. Quản lý tài liệu thử khuôn

8. Theo dõi báo phế khuôn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Máu lửa, đam mê lĩnh vực sales, không ngại khó khăn, khả năng chịu áp lực cao

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, sales... Thành thạo Tiếng Anh/Hoa, vi tính tốt.

- Kỹ năng Giao tiếp, đàm phán, thương lượng

- Kỹ năng phân tích – tổng hợp - lập các báo cáo kinh doanh

- Kỹ năng hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên.

- Phù hợp với văn hóa công ty: Trung thực – Trách nhiệm – Lăn sả trong công việc

Tại Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường năng động, sáng tạo, sếp và đồng nghiệp biết lắng nghe, làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Quyền lợi: chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được xét tăng lương định kỳ, thưởng lễ, tết, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Ever Tech Plastic Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin