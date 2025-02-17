Tuyển Kế toán công nợ YCH PROTRADE làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Kho YCH - Gần trạm thu phú cầu Ông Bố, Thuận An, Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU & PHẢI TRẢ – NGÀNH VẬN TẢI/LOGISTICS

DC kho: Kho YCH, Bình Hòa, Thuận An (gần trạm thu phí, cầu ông Bố)

Quản lý chi phí dự án (vận tải & kho bãi):

· Xuất dữ liệu từ hệ thống, đối chiếu với các bộ phận liên quan để đảm bảo số liệu chính xác.

· Tổng hợp và chốt bảng kê chi phí dự án, bao gồm chi phí vận tải, kho bãi, chi hộ, xác nhận với nhà cung cấp và yêu cầu xuất hóa đơn GTGT.

· Kiểm tra và nhập liệu các giao dịch công nợ phải trả (AP) trên hệ thống Oracle.

Quản lý doanh thu dự án (vận tải & kho bãi):

· Kiểm tra đơn đặt hàng (P.O) liên quan đến chi phí vận tải & kho bãi, lập bảng kê để xác nhận với khách hàng và xuất hóa đơn GTGT.

· Theo dõi công nợ phải thu (AR) của khách hàng, đảm bảo thu hồi công nợ đúng hạn.

· Kiểm tra và nhập liệu các giao dịch công nợ phải thu (AR) trên hệ thống Oracle.

Báo cáo & Hỗ trợ:

· Lập báo cáo công nợ hàng tuần, theo dõi tình trạng công nợ phải thu và phải trả.

· Hỗ trợ các công việc khác theo sự phân công của Trưởng nhóm và cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan.

Có ít nhất 1 - 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

Thành thạo Excel (sẽ có bài kiểm tra kỹ năng).

Thành thạo Excel

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành logistics, vận tải, kho bãi.

Biết sử dụng SAP, Oracle, TX3 là một lợi thế.

Cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm, làm việc tốt dưới áp lực.

Tại YCH PROTRADE Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc;

Bảo hiểm xã hội, BH Y tế, BH thất nghiệp theo luật định.

Bảo hiểm sức khỏe, Bảo hiểm tai nạn 24/7;

Lương tăng ca theo luật định;

Phụ cấp sinh hoạt nhóm, quà mừng sinh nhật , quà tết, quà hiếu/hỉ, các phúc lợi khác từ công đoàn cơ sở...;

Lương tháng 13; 12 ngày phép năm;

Thưởng nhân viên xuất sắc tháng, năm;

Khám sức khỏe tổng quát hàng năm;

Du lịch nghỉ mát hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại YCH PROTRADE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin