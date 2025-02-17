Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco
- Bình Dương:
- Cà Mau, Thị xã Bến Cát
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên kế hoạch mở rộng thị trường bằng khách hàng mới dựa trên những khách hàng tiềm năng tìm được trong lúc đi thị trường.
Triển khai các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm mới đến các Đại lý và điểm bán nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới cho công ty.
Đề xuất, góp ý chương trình bán hàng tháng.
Thực hiện Marketing và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực.
Đề xuất, triển khai và kiểm tra trưng bày công cụ quảng cáo thuộc khu vực phụ trách.
Thực hiện các hoạt động Chăm sóc khách hàng và đối tác.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên ứng viên từ các Nhãn hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng…
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, B2C, Sale, Marketing
Am hiểu về salelĩnh vực Thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, hàng gia dụng điện.
Thành thạo các công cụ MS Office.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Tinh thần độc lập và sáng tạo để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và phát triển kinh doanh.
Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
