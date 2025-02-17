Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH MTV Nanoco làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH MTV Nanoco
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công Ty TNHH MTV Nanoco

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Cà Mau, Thị xã Bến Cát

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch mở rộng thị trường bằng khách hàng mới dựa trên những khách hàng tiềm năng tìm được trong lúc đi thị trường.
Triển khai các hoạt động giới thiệu, bán sản phẩm mới đến các Đại lý và điểm bán nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm mới cho công ty.
Đề xuất, góp ý chương trình bán hàng tháng.
Thực hiện Marketing và phát triển hệ thống bán hàng trong khu vực.
Đề xuất, triển khai và kiểm tra trưng bày công cụ quảng cáo thuộc khu vực phụ trách.
Thực hiện các hoạt động Chăm sóc khách hàng và đối tác.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về bán hàng và phát triển thị trường.
Ưu tiên ứng viên từ các Nhãn hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điện tử, điện lạnh, thiết bị vệ sinh, thiết bị chiếu sáng…
Ưu tiên ứng viên có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh B2B, B2C, Sale, Marketing
Am hiểu về salelĩnh vực Thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, hàng gia dụng điện.
Thành thạo các công cụ MS Office.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng.
Tinh thần độc lập và sáng tạo để tìm kiếm cách giải quyết vấn đề và phát triển kinh doanh.

Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Nanoco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Công Ty TNHH MTV Nanoco

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô A CN22-03 KCN Ninh Thủy - Phường Ninh Thủy - Thị xã Ninh Hoà - Khánh Hòa.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

