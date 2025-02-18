Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH
Ngày đăng tuyển: 18/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/03/2025
CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: • Phụ cấp công trình/ công tác phí. • Phụ cấp tiền ăn • Thưởng lễ, tết theo chính sách chung của công ty. • Tham gia các chương trình du lịch, hoa hồng 6% của từng dự án • Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước • Cấp Laptop, Sim điện thoại để làm việc., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đề xuất, lên kế hoạch chiến lược kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của công ty.
• Hướng dẫn đồng nghiệp và giúp đỡ thành viên trong nhóm phát triển kỹ năng kinh doanh
• Thực hiện nghiên cứu thị trường về sản phẩm của công ty.
• Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh (đối tác, khách hàng tiềm năng, v.v.)
• Chăm sóc khách hàng hiện tại đồng thời thu hút, phát triển khách hàng mới
• Các chi tiết khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan. (chuyên ngành cơ khí là một lợi thế)
• Ngoại ngữ : Không yêu cầu
• Thành thạo tin học văn phòng.
• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: B168e đường Nguyễn Chí Thanh, KP. Bình Phước, Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

