Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: • Phụ cấp công trình/ công tác phí. • Phụ cấp tiền ăn • Thưởng lễ, tết theo chính sách chung của công ty. • Tham gia các chương trình du lịch, hoa hồng 6% của từng dự án • Chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước • Cấp Laptop, Sim điện thoại để làm việc., Thị xã Thuận An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

• Đề xuất, lên kế hoạch chiến lược kinh doanh mới nhằm mở rộng thị trường kinh doanh của công ty.

• Hướng dẫn đồng nghiệp và giúp đỡ thành viên trong nhóm phát triển kỹ năng kinh doanh

• Thực hiện nghiên cứu thị trường về sản phẩm của công ty.

• Thiết lập các mối quan hệ kinh doanh (đối tác, khách hàng tiềm năng, v.v.)

• Chăm sóc khách hàng hiện tại đồng thời thu hút, phát triển khách hàng mới

• Các chi tiết khác sẽ trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•kinh doanh, hoặc lĩnh vực liên quan. (chuyên ngành cơ khí là một lợi thế)

• Ngoại ngữ : Không yêu cầu

• Thành thạo tin học văn phòng.

• Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV TM DV THÀNH VINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin