Tuyển Kế toán kho CÔNG TY TNHH RUBY làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 200/11 B Đường DT743C, KP Chiêu Liêu, Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Quản lý nhập- xuất kho, thực hiện kiểm tra lập đầy đủ các chứng từ liên quan đến hàng hóa. Xử lý thừa thiếu khi có chênh lệch giữa số lượng thực nhập và hóa đơn hàng hóa.

Kiểm tra, hạch toán, lưu trữ các chứng từ đầy đủ. Kiểm tra việc ghi thẻ kho, cách sắp xếp bảo quản hàng hóa khoa học theo chế độ quản lý kho và an toàn PCCC.

Kiểm kê kho định kỳ hoặc đột xuất, đối chiếu số liệu nhập xuất giữa thủ kho và kế toán, có biện pháp xử lý khi có chênh lệch.

Có sự hiểu biết về đặc tính hàng hóa: nhiều chủng loại, quy cách mẫu mã, theo số lô, hạn sử dụng...

Kiểm kê báo cáo về xe hàng ngày, quản lý xăng dầu, theo dõi chi phí xe.

Lập các báo cáo số liệu cho Ban giám đốc, giám đốc chi nhánh, kế toán trưởng.

Thực hiện các công việc khi có yêu cầu từ cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, chịu khó, thật thà, có tinh thần trách nhiệm với công việc và công ty.

Cần cù, cẩn thận, chuyên tâm, tận tụy với công việc được giao.

Chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo các chương trình tin học văn phòng, phần mềm kế toán.

Tại CÔNG TY TNHH RUBY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương : Theo thỏa thuận tùy theo năng lực (thử việc 2 tháng) trong khoảng từ 9-11 triệu/ tháng

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đúng luật lao động sau khi hết thời gian thử việc

Chế độ tăng lương: Được xem xét định kỳ vào dịp 30.4; 2.9; dịp tết dương lịch theo hiệu quả công việc

Thưởng và chế độ phúc lợi khác: Lương tháng 13 & thưởng Lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty, khám sức khỏe định kỳ hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RUBY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.